Bielefeld (WB). Gleich vier Bielefelder Restaurants haben den Sprung in die neue Top-500-Liste des Gourmet-Magazins Falstaff geschafft. Das Gasthaus Buschkamp auf dem Museumshof in Senne, Höptners Abendmahl in Schildesche, Wernings Weinstube und Wernings Hof in Heepen sind in dem Gasthaus-Guide 2020 vertreten – und damit unter den besten Restaurants Deutschlands vertreten.