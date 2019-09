Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Bei dem Mann, der am Mittwoch aus dem ehemaligen Telekom-Hochhaus gestürzt ist, handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Polen. Das berichtete am Donnerstag Staatsanwalt Veit Walter auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Der Arbeiter sei an einem Poly-Trauma in Verbindung mit einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben. Dies hat nach Angaben von Walter die Obduktion am Donnerstagnachmittag ergeben.