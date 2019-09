Vergangene Zeiten in Schwarz-Weiß: Diese Postkarte aus dem Jahre 1907 verdeutlicht die Ausmaße des Berghotels Hünenburg und seiner Außengastronomie. Vorne rechts sind Teile der Terrassenmauer zu erkennen, um die es jetzt bei dem geplanten Teilabbruch geht. Foto: Heimat- und Geschichtsverein Quelle

Von Markus Poch

Der Betrieb Berghotel und Sommerfrische Hünenburg soll darbende Wandersleute aus Nah und Fern schon vor 1894 mit Speis und Trank, bei Bedarf auch einem Bett, verwöhnt haben. Aus den frühen Jahren des Betriebes unter seinem ersten Wirt Julius Grebe sind nach dem Abriss des Hauses im Jahre 1980 nur noch weniger als 100 Meter Sandsteinmauer übrig. Ein Teil davon gehörte zur Keller-Außenwand des Hotels, ein anderer stützte die große Panoramaterrasse mit 500 Sitzplätzen.

Aufgebrochen und abgesackt

Um diesen Teil der Mauer am ehemaligen Platz des Hünenburgfestes geht es aktuell. Er wurde seinerzeit aus Blöcken des unmittelbar benachbarten Steinbruches in einem Bogen auf eine Höhe von bis zu vier Metern aufgemauert. Aus dem gleichen Material bauten Handwerker damals ungefähr zeitgleich und nur wenige Meter entfernt Quelles früheres Wahrzeichen, den Drei-Kaiser-Turm. Auch finden sich solche Steine bis heute in den Sockeln mancher Queller Häuser wieder.

Im raueren Klima auf dem Kamm des Teutoburger Waldes nagt der Zahn der Zeit aber doch an der Bausubstanz: So ist die besagte Mauer im unteren Bereich auf einer Breite von zwei Metern aufgebrochen und abgesackt. Entstanden ist dadurch eine kleine, rund einen Meter hohe Höhle, in dem Kinder verletzt werden könnten, wenn sie darin spielen.

Dem wollte der Heimat- und Gesichtsvereins Quelle vorbeugen und zeigte den Schaden bei der Stadt an. Seitdem ist der Platz mit Bauzäunen abgesperrt. Weil die Sanierung zumal an diesem exponierten Ort sehr aufwändig und teuer geworden wäre, ein Komplettabriss des historischen Bauwerks für die Queller aber nicht infrage kam, einigte man sich auf einen Kompromiss: Auf Wunsch des Heimat- und Geschichtsvereins soll die Mauer auf eine einheitliche Höhe von 50 bis 75 Zentimeter zurückgebaut werden.

Sitz- und Ruhegelegenheit

»Der obere Teil soll Wanderern als Sitz- und Ruhegelegenheit dienen«, erklärt Vorsitzender Horst Brück. »Natürlich wären wir daran interessiert gewesen, die ganze Mauer zu erhalten, denn es sind die letzten Reste der einstigen Gastronomie auf der Hünenburg. Aber mit der Zwischenlösung müssen wir zufrieden sein.« Schließlich wisse man darüber Bescheid, welche Baustellen die Stadt Bielefeld sonst noch habe.

Jetzt, da das Umweltamt, dem Teilabbruch der Mauer in dem Landschaftsschutzgebiet zugestimmt hat, will der ISB die Baumaßnahme nicht auf die lange Bank schieben. »Bis zur Brutzeit der Vögel im Frühjahr sollen die Bauarbeiten erledigt sein«, sagt Georg Schöttmer vom Amt für Verkehr, der das Projekt im ISB-Auftrag koordiniert. Geplant sei, die oberen Mauerteile abzubrechen und damit sowohl die Höhle als auch einen Großteil der stark abschüssigen Fläche im Mauer-Halbrund aufzufüllen. Dadurch würde eine Böschung entstehen, die bis auf einen Meter an die neue »Sitzmauer« heranreicht, weshalb keine gesonderte Absturzsicherung wie ein Geländer montiert werden müsse.

Schöttmer versichert: »Nach Beendigung der Maßnahme wird man nicht mehr erkennen können, dass die Mauer einmal mehrere Meter noch war.«