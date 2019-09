Auffälliges Objekt am nördlichen Rand des Neubaugebietes Amerkamp: die Hofstelle Obermeyer. Sie gehört der Stadt, wird erhalten und in die Planung einbezogen. Sie kann künftig eine Kita und andere öffentliche Einrichtungen aufnehmen. Foto: Volker Zeiger

Von Volker Zeiger

Die Bezirksvertreter waren sich in der Sitzung am Donnerstagabend über die Planaufstellung einig und verabschiedeten sie einstimmig. Gerhard Wäschebach (SPD-Fraktionssprecher) wies darauf hin, dass der Bereich Amerkamp seit 2003 alle drei Jahre sowie 2016 Thema war, wenn es darum ging, Wohnraum für alle Einkommensgruppen zu schaffen. Verwaltung und Politik sehen die 16 Hektar große Fläche – sieben Hektar werden bebaut – als »grundsätzlich geeignet« an. Eigentümer der zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie des Wäldchens sind die Stadt und die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (BBVG).

Kita im Hofgebäude

Ein Viertel der 280 bis 300 möglichen Wohneinheiten sollen mit Hilfe sozialer Wohnraumförderung gebaut werden, sieht der Erstaufstellungsbeschluss vor. Gewerbe wird ausgeschlossen. Vielmehr wird Wert auf »naturnahes Grün« und auf Waldbestand sowie auf den Schutz des Oldentruper Baches gelegt. Ein Regenrückhaltebecken ist vorgesehen, erklärte Dirk Tischmann vom Planerbüro Tischmann-Loh.

Die Lage des Baugebietes sei gut, wenn auch nicht zentral und ohne Stadtbahnanschluss. Dafür gebe es gute Straßenverbindungen ringsum, und Buslinie 369 fährt ab Haltestelle Obermeyer alle halbe Stunde ins Zentrum.

Der von der Stadt gekaufte Hof Obermeyer – vorher Gartenbaubetrieb – mit Haupthaus und drei Fachwerk-Nebengebäuden soll nach Angaben des Stadtplaners Tischmann »langfristig tragfähige Nutzungsmöglichkeiten« bieten. Eine Kita sei hier vorgesehen.

Erschließung von der Hillegosser Straße aus

Zwei Gestaltungsvarianten wurden bereits vorgelegt. Der Unterschied besteht in der Erschließung von der Hillegosser Straße aus. Bei Variante eins geschieht das von einem Kreisel an der Einmündung der Straße Krähenwinkel aus. Diese Lösung kommt weniger gut an, betonte Gerhard Wäschebach. Er forderte auch, dass die Finanzierung des geplanten Kreisels an Hillegosser-/Bechterdisser Straße sichergestellt werden muss. Voriges Jahr hatte das Amt für Verkehr abgewunken: Es seien »keine Mittel vorgesehen«. Dr. Guido Elsner, CDU, forderte die Planer auf, Infrastrukturmaßnahmen wie Kita oder Offene Ganztagsschule jetzt schon mitzuplanen, damit dies im späteren Verfahren von der Politik nicht alles neu gefordert werden müsse.

Der Stadtentwicklungsausschuss behandelt »Amerkamp« am Dienstag, 17. September. Planer Tischmann schätzt, dass die Bewohner aus der Umgebung Mitte November über den Sachstand öffentlich informiert werden.