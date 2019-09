Im Wald von Yorck Streitbörger, Vorsitzender des Waldbauernverbandes für die Region Bielefeld, haben etliche Buchen unter der Trockenheit gelitten. Weil mehrere Wanderwege die Fläche streifen, lässt Streitbörger rund 60 Bäume fällen – »aus Sicherheitsgründen«, sagt er. Denn die Bäume sind krank und könnten umstürzen.

Einen ersten Versuch, die Bäume zu fällen, hat das beauftragte Lohnunternehmen Bredenstein am Mittwoch allerdings abbrechen müssen, weil immer wieder Spaziergänger den dafür abgesperrten Bereich des Forsts betraten. »Der Besucherdruck in diesem Teil des Waldes ist sehr groß«, sagt Ranger Aaron Gellern vom Landesbetrieb Wald und Holz. Er beklagt, dass Spaziergänger die eigens aufgestellten Warnschilder, die die beliebten Wege unweit der Klosterruine für die Rodungsarbeiten sperren, offenbar nicht ernst nehmen. »Sie gehen einfach daran vorbei«, sagt der Ranger. Dabei herrsche im Bereich der Fällarbeiten »absolute Lebensgefahr«. Aaron Gellern und Yorck Streitbörger appellieren an Waldbesucher, Absperrungen unbedingt zu beachten.

Damit die Arbeiten am Donnerstag fortgesetzt werden konnten, organisierte Ranger Gellern unbürokratisch Hilfe beim Grünbereich der beruflichen Bildung von Bethel Pro Werk, wo Gellern ganz in der Nähe sein Ranger-Büro hat. Acht Mitarbeiter stellten sich kurzerhand für die Absicherung zur Verfügung und postierten sich neben den Warnschildern an den betroffenen Wegen. Dort sprachen sie Spaziergänger auf dem Weg in den gesperrten Bereich direkt an. Auch wenn ein Passant fragte, ob die Arbeiten »gerade jetzt« stattfinden müssten, zeigten die Angesprochenen Gellern zufolge überwiegend Verständnis.

Der Ranger machte auch klar, dass sich Spaziergänger bei Missachtung der Sperrschilder nicht nur in Lebensgefahr begeben. Gellern und seine Kollegen vom Landesbetrieb können auch Ordnungsgelder anordnen.