Bielefeld (WB/cm). In einem Holzanbau an ein Reihenhaus ist am Sonntagmorgen in Bielefeld-Brake ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude, die Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 35 Brandbekämpfern im Einsatz. Anwohner bemerkten die Flammen und alarmierten die Brandbekämpfer. Diese mussten zwei schlafende Bewohner im Haus wecken.