Halle (WB). Das Gerry-Weber-Stadion ist nicht die Mailänder Scala. Die große Garderobe hat keine der Besucherinnen gewagt. Das überlässt man der Frau, um die es an diesem Freitagabend geht: Anna Netrebko. Doch die russische Operndiva lässt beim Konzert in Halle auch ihren Ehemann Yusif Eyvazov glänzen. Hier geht es zur Fotostrecke .

Von den 4600 Zuschauern sind zwei Drittel über 60. Das Publikum ist erstaunlich gemischt und besteht nicht nur aus Opernexperten. Der Promifaktor ist eben nicht zu unterschätzen. Landsleute der Sopranistin, die zudem einen österreichischen Pass besitzt, sind gut vertreten. Und sie sind stolz auf ihre Anna, die derzeit wahrscheinlich größte Operndiva der Welt.

Als sie die ersten Töne singt, fragt man sich, woher dieser Klang kommt. Erst klar und kraftvoll, dann weich und federleicht. Ansatzlos verbindet sie die Passagen. Schon beim Auftakt, dem Duett »Gia nella notte densa« aus Giuseppe Verdis »Otello«, zeigt Netrebko, warum sie nicht nur der Popstar der Opernszene ist, sondern auch eine der besten Sängerinnen. Die höchsten Töne sind von absoluter Reinheit. Kein Hüsteln, kein Geräusch stört das Klangerlebnis. In diesen Momenten halten die Zuschauer inne, Talent und Können nötigen den größten Respekt ab.

Ihr Partner ist nicht nur Beiwerk

Wer nicht regelmäßig in die Oper geht oder es zu einiger Kennerschaft in dem Metier gebracht hat, der empfindet das Programm nicht unbedingt als »Best of«. Alfredo Catalanis Oper »La Wally« oder die Lieder des neapolitanischen Komponisten Ernesto De Curtis sind nicht allzu geläufig. Aber Arien wie »E Lucevan le stelle« aus Giacomo Puccinis »Tosca« dürfen eben auch nicht fehlen. Solche Soli nutzt Yusif Eyvazov. Er will zeigen, dass er nicht nur mit Anna Netrebko singt, weil er ihr Mann ist. Dieses Bestreben merkt man ihm an. Und nach dem überschwänglichen Beifall für seine Version von Lucio Dallas »Caruso« ruft er den Besuchern zu, wie sehr auch er diese italienischen Canzoni mag.

Dass ihr Partner im Leben nicht nur Beiwerk auf der Bühne sein soll, unterstreicht Anna Netrebko gestenreich. Bei »Nessun dorma« (»Turandot«) stellt sie sich ganz nach hinten an den Rand des Orchesters, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung von Jader Bignamini, und überlässt Eyvazov den Triumph.

Bei den Zugaben fällt »Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland« auf. Die Arie aus Emmerich Kalmans »Die Csárdásfürstin« singt Anna Netrebko, die im August 2007 mit José Cura schon einmal im Gerry-Weber-Stadion gastierte, nicht zum ersten Mal. Aber hier wirkt sie wie ein Statement: Ich kann sehr wohl deutschsprachiges Repertoire singen. Nach ihrer Absage bei den Bayreuther Festspielen in diesem Sommer – sie sollte die Elsa im »Lohengrin« singen – hat man sich mal wieder gefragt, ob es mit Netrebko und Wagner jemals etwas werde. Es wäre schade, wenn nicht. Denn ohne Wagner bliebe die Weltklasse-Sopranistin unvollendet.

Das Konzert in Halle beendet sie mit einem Gassenhauer und schreitet dabei mit Yusif Eyvazov durch die Gänge des Innenraums. Das Paar schmettert »O sole mio« und strahlt sich an.