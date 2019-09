Jöllenbeck(hz). »Bunt sind schon die Wälder« singen die Chormitglieder der Sängergemeinschaft Jöllenbeck auf der Bühne. Obwohl es bis zum offiziellen Herbstbeginn noch knapp eine Woche hin ist und der achte Jürmker Herbstmarkt am Wochenende an zwei von der Sonne verwöhnten Spätsommertagen stattfand, sind die Zeichen der bevorstehenden Jahreszeit unübersehbar. Die Blätter an den Bäumen werden bunt.

Bunt war auch das Treiben an den zwei Jürmker Herbstmarkt-Tagen. Als Werbegemeinschafts-Vorsitzender Mike Bartels am Samstag den musikalischen Nachmittag eröffnet, sind fast alle Bänke und Stühle auf dem Marktplatz besetzt. »Wir haben ein super Programm«, verspricht Bartels. Das sehen die Zuschauer auch so. Gegen 17 Uhr spielt der Feuerwehrmusikzug an seinem Heimatstandort auf, und die Zahl der Gäste ist nochmals gewachsen. »Der Marktplatz ist voll, die Stimmung ist super«, fasst es Mike Bartels zusammen.

Matijas Tesija (von links), Uwe Biermann, »Leineweber« Hans Klöne und Reinhard Heinrich vor der neuen Infotafel an der Gaststätte Konoba. Foto: Heimatverein Matijas Tesija (von links), Uwe Biermann, »Leineweber« Hans Klöne und Reinhard Heinrich vor der neuen Infotafel an der Gaststätte Konoba. Foto: Heimatverein

Der Sonntag beim Jürmker Herbst steht ganz im Zeichen von Familie und Feuerwehr. Die Kinderband Krawallo rockt den Marktplatz, der CVJM ist mit einer großen Spielelandschaft vertreten. Mittags um 12 Uhr gibt es die traditionelle Erbsensuppe vom Verpflegungszug der Feuerwehr. Gut 100 Meter weiter wird am Nachmittag der Ernstfall geprobt. Auf dem Parkplatz des Getränkefachmarktes Löschdepot zeigen die drei Freiwilligen Feuerwehren des Bielefelder Nordens und die Jugendfeuerwehr Vilsendorf eine Kostprobe ihres Könnens. Bei dieser Premiere – die Helfer und Retter aus Jöllenbeck, Theesen und Vilsendorf treten erstmals gemeinsam zu einer Schauübung an – erfahren die Zuschauer viel über die Arbeit der Brandbekämpfer.

Bei der Übung arbeiten Feuerwehr und Rettungsdienst Hand in Hand. Foto: Jens Heinze Bei der Übung arbeiten Feuerwehr und Rettungsdienst Hand in Hand. Foto: Jens Heinze

Und der Jürmker Herbstmarkt beziehungsweise die Vorgängerveranstaltung Jürmker Klön wäre ohne den Heimatverein nicht denkbar. Bereits am Freitagnachmittag wird zum mittlerweile 35. Mal eine Infotafel an einem besonderen Gebäude angebracht. Dieses Mal ist es die Gaststätte Konoba an der Ecke Amts-/Dorfstraße. Das Haus hat nicht nur eine besondere gastronomische Tradition und war früher als Volkshaus, Dorfkrug und Maskottchen bekannt, es war auch Gründungsstätte der Feuerwehr und Stammlokal mehrerer Vereine.

Zum musikalischen Auftakt am Samstagnachmittag waren die Bänke auf dem Marktplatz Jöllenbeck bereits gut gefüllt. Foto: Jens Heinze Zum musikalischen Auftakt am Samstagnachmittag waren die Bänke auf dem Marktplatz Jöllenbeck bereits gut gefüllt. Foto: Jens Heinze

Im Heimathaus gab es im Rahmen des Jürmker Herbstmarktes eine Hommage an den bekannten Jöllenbecker Filmemacher Tom Winkler (19919-2009). Anlässlich seines 100. Geburtstages erinnerte eine Ausstellung mit Arbeitsmaterial wie Filmkameras, ein Schnittplatz und ein Zweiband-Projektor an das Schaffen Winklers.

Der Feuerwehrmusikzug der Stadt gibt eine Kostprobe seines Könnens. Foto: Jens Heinze Der Feuerwehrmusikzug der Stadt gibt eine Kostprobe seines Könnens. Foto: Jens Heinze

Dennoch übt man sich in Jöllenbeck in Wehmut und wünscht sich den Jürmker Klön zurück. »Der Jürmker Klön ist unerreicht«, sagt der Jöllenbecker Ole Heidemann auf dem Marktplatz. Etwas Verständnis, dass der Klön zum Herbst wurde, hat Heidemann trotzdem. »Wegen der neuen Sicherheitsauflagen fällt es der Kaufmannschaft schwer, dass in der Größe fortzuführen.« Werbegemeinschafts-Vorsitzender Mike Bartels will vom Thema gar nichts mehr hören: »Warum es den Jürmker Klön nicht mehr gibt, möchte ich nicht diskutieren.«