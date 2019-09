Labrador Josie und Frauchen Tatjana Buschkühle haben gemeinsam Spaß im Wasser: Beim dritten »Hundstag« im Senner Waldbad tummeln sich 369 Vierbeiner und 711 Menschen im Freibad, das an diesem Tag zum Hundebad wird. Foto: Arndt Wienböker

Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Bosse ist kaum zu bändigen. Der zweijährige Flat Coated Retriever springt immer wieder mit weiten Sätzen ins kühle Nass des Senner Waldbads. Herrchen Guido Leimkühler hat am Beckenrand seinen Spaß, aber auch er hat viel zu tun. Bosse will weiter nach seinem Spielzeug springen. »Wasser und sein Leuchtturm: Danach ist er total verrückt«, sagt Herrchen.

So wie Bosse geht es am Samstag den meisten Teilnehmern beim dritten Hundeschwimmen im Senner Waldbad. Bereits eine Stunde nach der Eröffnung tummeln sich mehr als 100 Hunde im Freibad, das an diesem Tag wieder zum Hundebad wird. Bellen, planschen und danach ausgiebig das Fell ausschütteln: Solche Bilder prägen den nassen Hundespaß, bei dem kaum einer trocken bleibt.

Labrador Josie (4) und Frauchen Tatjana Buschkühle sind zum ersten Mal da. »Das ist eine super Veranstaltung. Die Hunde können sich richtig austoben und frei herumlaufen. Und der Eintritt kommt dem Tierheim zugute.« Josie sei eigentlich eine richtige Wasserratte, aber im Menschenbecken ist sie dann doch ein bisschen zurückhaltend. »Die Konstellation im Becken ist scheinbar nicht so ihr Ding. Die Farbspiele irritieren sie, weil der Boden so hell ist«, erklärt Tatjana Buschkühle. Trotzdem wagt der Labrador wie viele seiner Artgenossen einige Ausflüge ins Wasser.

»Alle sind fröhlich und vertragen sich«

Bereits zum dritten Mal in Senne und damit von Anfang an dabei sind Iris und Frank Krüger. »Das hier ist ein tolles Miteinander. Alle möglichen Größen und Rassen sind vertreten. Eine bunte Mischung, und alle sind fröhlich und vertragen sich. Wir haben schon die lustigsten Sachen erlebt. Die Hunde vermitteln einfach Lebensfreude, davon können wir Menschen noch was lernen«, sagt Iris Krüger, während Pudel Frido (4) mit Herrchen Frank und einigen Vierbeinern aus der Nachbarschaft im Wasser planscht.

Das Rausklettern am Beckenrand stellt für die Hunde zwar häufiger ein kleines Hindernis dar, aber da hilft Mensch natürlich gerne. Einige ganz besonders mutige Exemplare wagen sogar eine Rutschpartie auf der Wasserrutsche. Davon sind Lilly (8) und Zeus (5) dann doch ein Stück weit entfernt. Die kleinen Chihuahuas scheinen Respekt vor dem Wasser zu haben, mit Herrchen Sven Krause absolvieren sie dann aber doch ein paar Schwimmübungen.

Doch nicht nur im Becken, auch Drumherum und auf der Wiese können die Vierbeiner nach Herzenslust toben. Und das bei herrlichem Spätsommerwetter. Das nutzen auch einige Schwimmer, die kostenlos das Sport- und Springerbecken für sich haben, während sich die Hunde im Nichtschwimmerbecken vergnügen.

Eine etablierte Veranstaltung

»Das Wetter passt wieder einmal und alles läuft total fröhlich und harmonisch ab. Ich habe hier noch keine einzige Beißerei erlebt«, sagt Carola Niebuhr von der ausrichtenden Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF). »Wir sind dabei, eine etablierte Veranstaltung für Bielefeld und Umgebung zu werden«, freut sich die Organisatorin über den großen Andrang, der am Samstag herrscht.

Insgesamt 369 Hunde und 711 Menschen kommen zum dritten Hundeschwimmen ins Waldbad. Im Vorjahr waren es 370 Hunde und 780 Menschen. Die Spendensumme, die am Samstag zusammenkommt, stellt einen Rekord dar. 2050,77 Euro aus Eintrittsgeldern (ein Euro je Pfote) und Spenden gehen ans Bielefelder Tierheim. »Der Erlös wird in die neuen Hundehäuser investiert«, erklärt Jutta Goldbecker, die im Tierheim im Kleintierhaus arbeitet. Doch nicht nur das Tierheim, sondern auch viele andere Tierschutzorganisationen wie etwa das Tiertaxi Bielefeld oder das Dorf Sentana sind auf dem Gelände mit Infoständen vertreten.

Für die BBF ist das Hundeschwimmen der Saisonabschluss. Seit Sonntag ist auch das Wiesenbad geschlossen, womit die Freibadsaison 2019 in Bielefeld zu Ende ist.