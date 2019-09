Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Die Universität feiert 50. Geburtstag, und die Bielefelder feiern begeistert mit. Entlang der verbindenden Stadtbahnlinie 4 hat es am Sonntag an drei Orten Experimente, Wissenschaftsshows, Mitmach-Aktionen, Quiz und Musik gegeben: Geschenk der Stadt an die Uni.