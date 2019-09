Von Arndt Wienböker

Bobby-Car-Solar-Cup 2019 Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Insgesamt 19 Teams aus Ostwestfalen, darunter vier aus Bielefeld (Hans-Ehrenberg-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium, Helmholtz-Gymnasium, Realschule Heepen), schickten am Sonntag ihre solarbetriebenen Bobby-Cars auf die Piste. Damit endete eine fast halbjährige Arbeitsphase, während der die Jugendlichen zusammen mit insgesamt 40 Kooperationspartnern aus der Region ein rennfähiges Solar-Bobby-Car konstruierten.

»Es reicht nicht, eine gute Idee auf dem Bildschirm zu haben. Entscheidend ist, was das Team am Ende wirklich auf die Räder stellt«, erklärt Christian Kracht (Stadtwerke) in seiner Funktion als Vorsitzender der Jury. Die bewertete die Bobby Cars in vier verschiedenen Kategorien: technische Kreativität, optisches Design, Geschicklichkeit und Geschwindigkeit.

Pech hatte das Team des Max-Planck-Gymnasiums. Nachdem an ihrem Bobby-Car die Hinterachse gebrochen war, schraubten die Nachwuchs-Konstrukteure der Jahrgangsstufen 8 bis 13 bis zur letzten Sekunde an dem kleinen Flitzer, bauten ein Holzstück als Notlösung ein und standen im letzten Vorlauf des Kopf-an-Kopf-Rennens tatsächlich am Start. Doch dann brach auch noch das Zahnrad und Fahrer Clemens (7) musste nach wenigen Metern aus dem Rennen geschoben werden. »Einen Versuch war’s wert. Wir hätten eigentlich den Innovationspreis verdient«, meinte Mutter und Lehrerin Anna Morre.

Hinterachse gebrochen: Nachwuchs-Konstrukteure des Max-Planck-Gymnasiums arbeiten bis zur letzten Sekunde an einer Notlösung. Foto: Thomas F. Starke Hinterachse gebrochen: Nachwuchs-Konstrukteure des Max-Planck-Gymnasiums arbeiten bis zur letzten Sekunde an einer Notlösung. Foto: Thomas F. Starke

Über den Sieg im Kopf-an-Kopf-Rennen sowie über Platz eins für die technische Kreativität und einen Sonderpreis »Foto-Wettbewerb« durfte sich am Ende die Ravensberger Erfinderwerkstatt aus Halle freuen. Im Geschicklichkeitsparcours setzte sich das Gymnasium Petershagen vor der Realschule Heepen durch. Das beste optische Design präsentierte das Steinhagener Gymnasium, der Sonderpreis »Böllhoff-Verbindungstechnik« ging an die Verbundschule Hille.

»Es war wieder einmal eine spektakuläre Veranstaltung. ›Halli-Galli‹ – ein bisschen so wie Formel 1 in früheren Zeiten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt«, fasste Projektleiterin Monika Pieper zusammen.

Am kommenden Freitag, 20. September, will ein Team des Bobby-Car-Solar-Cups unter anderem mit einer rollenden Solar-Werkbank die Fridays-for-Future-Demo in Bielefeld unterstützen und auch dort demonstrieren, dass Solarenergie funktioniert. »Wir müssen die erneuerbaren Energien weiter nach vorne bringen«, betont Monika Pieper.