Gegen 14.35 Uhr hatte zunächst ein 75-jähriger Bielefelder mit seinem BMW die OWD-Abfahrt Südring genommen. Zu Beginn des Linkskurve prallte er dann gegen die Leitplanke und geriet ins Schleudern. Er kollidierte schließlich mit dem Mercedes einer 68-jährigen Bielefelderin, die an der Ampel als Rechtsabbiegerin in Richtung Gütersloher Straße stand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen Lastwagen eines 56-Jährigen aus Beelen (Kreis Warendorf) geschoben, der vom Südring aus nach links auf den OWD abbiegen wollte. Die 68-Jährige war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Der BMW-Fahrer und der Lkw-Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Südring drei Stunden gesperrt

Da der BMW-Fahrer ein Bremsversagen vermutete, stellte die Polizei den Wagen sicher. Der Schaden lag bei 100.000 Euro. Der Südring musste drei Stunden lang abschnittsweise gesperrt werden.

Gegen 15.20 Uhr gab es einen weiteren Unfall: Eine 43-jährige Fahrerin aus Steinhagen hatte an der Abfahrt Johannistal die die Kontrolle über ihren BMW verloren. Sie kollidierte ungebremst mit dem VW einer 23-jährigen aus Rheda und kam an der Leitplanke zum Stehen. Ein nachfolgender 24-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr trotz Vollbremsung in die Unfallstelle. Die 43-jährige BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die VW-Fahrerin und ihr Beifahrer (26) wurden leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.