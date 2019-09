Von Michael Diekmann

»Die Artenvielfalt braucht Schutz«, sagt Martin Wörmann, Leiter des Umweltamtes. Ein neues Konzept soll den Bürgern die Wertigkeit bewusster machen. Erste Schilder sind bereits aufgestellt worden.

Die Wiese gegenüber des Bauernhausmuseums hat eine lange Tradition. Wobei der heutige Name Ochsenheide keineswegs daher kommt, dass hier früher Ochsen geweidet hätten. Der Begriff Ochsen wurde umgangssprachlich gebeugt aus dem Namen, der den gesamten Höhenzug bezeichnet, den Osning oder Ossen. Die Osningheide war genau genommen nichts anderes als eine nicht von Bäumen bestandene Fläche auf dem Kamm.

Eine der beliebtesten Hundewiesen

Heute birgt genau diese Ochsenheide eine der größten Diskrepanzen einer modernen Stadtgesellschaft: Die 4,5 Hektar mit den 120 Pflanzenarten, davon 17 auf der Roten Liste bedrohter Arten, ist zugleich eines der beliebtesten Ausflugsziele der Bielefelder – mit allen dazu gehörenden Problemen. Die Fläche mit der wunderbaren Aussicht bis zum Hermannsdenkmal und der erholsamen Atmosphäre ist eben keine Fläche für ein Picknick und auch keine Freilauffläche für Hunde.

Der Kalkhalbtrockenrasen mit dünner Erdauflage auf Muschelkalk gehört – das offenbart ein Blick zu fast jeder Tageszeit – zu den beliebtesten Hundewiesen, wird für Spiele, Picknick und Mountainbiken missbraucht. Sogar eine Runde mit dem schweren Geländewagen wird schon mal gedreht, hat sich Amtsleiter Martin Wörmann berichten lassen. Die entsprechenden Reifenspuren sind im Trockenrasen oberflächlich gut erkennbar, die Schäden reichen bis in den Unterboden.

Für die Biologische Station betreut Claudia Quirini-Jürgens das wertvolle Stück Land, jene ehemalige Schafweide, die seit 1995 unter Naturschutz steht. Genauso lange, berichtet Quirini-Jürgens, sei man darum bemüht, in der Bevölkerung für Verständnis und Rücksichtnahme zu werben. Die hier lebenden hoch schützenswerten Pflanzen und Tiere, schreibt die Stadt jetzt in ein neues Faltblatt, haben an anderer Stelle keinen Lebensraum und sind deshalb auf das Verständnis der Bürger angewiesen.

Seit dem Sommer steht am Zugang zur Ochsenheide vom Museum her eine Schautafel mit einer Box, in der man dieses äußerst informative Faltblatt findet. Es will die Menschen sensibilisieren, genau hinzuschauen, sich vielleicht auch herunter zu beugen, aber nicht einfach über die Wiese zu stapfen, die keine normale Wiese ist. Schon normales Betreten, erklärt Egbert Worms (Umweltamt), schädige Keimlinge und die Saatentwicklung. Es handelt sich schließlich um eine »Wiese mit Geschichte«. Mehr als 200 Jahre war das Land mit einer Schafherde beweidet worden. Seit 1950 wird sie gemäht. So hatte sich ein besonders blütenreiches Grasland-Biotop entwickelt. Charakteristisch für eine solche Wiese sind Pflanzen wie Thymian, Flockenblume und sogar Enziane.

»Diese Gewohnheit wird man wohl kaum wieder stoppen können.«

Der Blütenreichtum wiederum bietet Insekten Nahrung, darunter seltene Schmetterlinge wie Schwalbenschwanz, Kaisermantel oder Blutströpfchen. Der Alltag offenbart sich bei einem Besuch mit den Experten nahezu pausenlos. Immer wieder kommen Passanten mit ihren Hunden, die man gedankenlos zum Herumtollen abgeleint laufen lässt. An lauen Sommerabenden wurde gepicknickt, in der Nacht das Sternbild beobachtet oder sogar eine spiritistische Einlage eingeschoben, weiß Claudia Quirini-Jürgens: »Die Resultate finden sich zumeist am nächsten Tag, in Form von verschiedenem Müll.«

Die Informationsblätter sollen helfen, genau hier anzusetzen und ganz nebenbei die Basis zu schaffen für die Umsetzung des Konzepts eines Landschaftsarchitekten. Das versucht die Gratwanderung zwischen dem Erhalt des Naturkleinods bei gleichzeitig kleinem Entgegenkommen für die Normalbevölkerung. Wetterfeste geschwungene Holzliegen, die schon an den meisten Strandabschnitten von Nord- und Ostsee Menschen zum Entspannen einladen und fast spielerisch nebenbei das Betreten geschützter Deiche reduziert, könnte auch auf der Ochsenheide helfen. Spender mit Hundekotbeuteln wird es geben.

Verabschiedet haben sich Martin Wörmann und Egbert Worms von dem Gedanken, den Pattweg wieder zu sperren, der sich mit den Jahrzehnten diagonal über die Wiese eingelaufen hatte. Wörmann: »Der wird jetzt in das Konzept integriert. Diese Gewohnheit wird man wohl kaum wieder stoppen können.« Dafür wünscht sich Martin Wörmann nach dem Vorbild der Seepaten am Obersee eine Art Wiesenwächter – naturliebende Menschen, die schauen, den Wert der Ochsenheide erklären und einen Blick drauf haben.