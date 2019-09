Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). »Ich bin eine typische Amerikanerin: mit Wurzeln in Italien, der Schweiz, in England, Irland und den Niederlanden«, erzählt Grace Dolcini schmunzelnd.

Dabei, hat sie jüngst recherchiert, als sie ihren Stammbaum verfolgte, reichen ihre Wurzeln auf dem amerikanischen Kontinent zurück bis in die Zeit der Pilgrim Fathers. »Frühe Vorfahren von mir haben Springfield, Massachusetts mitgegründet.«

Die 45-Jährige arbeitet seit 2012 am Fremdsprachenzentrum der Universität Bielefeld. Hier ist sie Studienkoordinatorin für Englisch und Koreanisch. »Ich organisiere die Sprachkurse, das Personal und die Räume«, erklärt Grace Dolcini. Aktuell läuft nur ein Koreanisch-Kursus: »Er ist für Doktoranden der Mathe-Fakultät, die nach Seoul gehen werden und vorher einige Sprachkenntnisse erwerben wollen.« Sie selbst spricht die Sprache nicht, hat aber von den Dozenten zumindest einige Höflichkeitsfloskeln gelernt.

»Ich habe einen Akzent aus Kalifornien«

Grace Dolcini selbst bietet Englisch-Kurse an. »Dabei muss ich auf meine Aussprache achten, ich habe einen Akzent aus Kalifornien.« Die Kursteilnehmer wollen sich teilweise auf einen Auslandsaufenthalt vorbereiten, einfach nur ihre Sprachkenntnisse verbessern, oder »Credit Points« erwerben. Wieder andere belegen akademische Schreibkurse, weil sie etwa ihre Masterarbeit in englischer Sprache schreiben müssen. »Sprachen sind wie ein Muskel: Sie müssen trainiert werden«, sagt die 45-Jährige. Anderenfalls seien Vokabeln und Grammatik schnell vergessen.

Die Amerikanerin, die in ihrer Heimat Umweltwissenschaften studierte und an der Uni Bielefeld den Master in »British and American Studies« erwarb, lebt seit 2005 in Bielefeld – der Liebe wegen. Denn ihr Ehemann, wie sie US-Amerikaner (aber mit Wurzeln, die alle irgendwie nach Spanien führen), hatte eine Stelle bei einem Bielefelder Unternehmen angenommen, und sie folgte ihm. »Als ich kam, konnte ich aber kein Wort Deutsch außer ›einen Cappuccino, bitte‹. Das war wichtig.«

Keine Rückkehr in die USA

Also drückte Dolcini erneut die Schulbank und absolvierte einen Integrationskurs. »Der war sehr gemischt, weil die Teilnehmer einen sehr unterschiedlichen Bildungsgrad hatten und aus vielen Ländern kamen: aus Sri Lanka, von der Elfenbeinküste, aus Montenegro oder eben aus den USA«, erzählt sie. Auch heute hat sie gerne Kontakt zu den Studenten aus aller Herren Länder, aus der Türkei und China, aus Rumänien – und natürlich aus Deutschland. »Es ist schön, aus vielen Blickwinkeln auf die Welt zu schauen.«

Den europäischen Teil dieser Welt hat sie in den vergangenen Jahren mit ihrem Mann intensiv bereist: in Amsterdam, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien war das Ehepaar schon, nach Großbritannien soll es in diesem Jahr noch gehen.

Dass sie irgendwann wieder in die USA zurückkehrt, kann sich Grace Dolcini derzeit nicht vorstellen. »Deutschland gefällt uns und passt zu uns. Ich habe jetzt zwei Heimatländer«, sagt sie. Zwar sei es schön, wenn sie in den USA, in ihrer Heimatstadt bei San Francisco sei, »aber dann freue ich mich darauf, wieder nach Hause, nach Bielefeld zu kommen«.