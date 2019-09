Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Im Juli hat der Rat den Klimanotstand erklärt. Jetzt hat das Büro von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) dargelegt, was daraus folgt. Nicht alles, was die »Fridays for Future«-Aktivisten seinerzeit in ihren Eingabe gefordert hatten, kann auch umgesetzt werden.

Die Informationsvorlage kommt passend zum »Weltklimastreiktag« am kommenden Freitag. Dann erwartet »Fridays for Future« auch in Bielefeld zwischen 4000 und 6000 Demonstranten.

»Die Stadt Bielefeld fängt beim Klimaschutz nicht bei Null an«, heißt es in dem Bericht. Gesagt wird aber auch, was nicht geht: die CO2-Emissionsreduzierung um 100 Prozent bis zum Jahr 2035, die Umstellung der Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien im Jahr 2035, der vollständige Verzicht auf Kohlestrom am Stromverbrauch bis spätestens 2030 und die Klimaneutralität für städtische Gebäude bis 2040. Der von den Aktivisten geforderte Stadtklimarat könne in »Aufgabenkonkurrenz« zum bestehenden Netzwerk Klimaschutz stehen.

City-Maut gefordert

Mit einem detaillierten, in neun Abschnitte untergliederten Forderungskatalog hatten sich die »Fridays for Future«-Aktivisten im Juli in einer Eingabe zunächst an den Bürgerausschuss des Rates gewandt. Der verwies an den Rat und die Fachausschüsse. Nun hat das OB-Büro eine Stellungnahme vorgelegt. Eine Emissionsreduzierung um 100 Prozent bis zum Jahr 2035 würde voraussichtlich erhebliche Ressourcen binden, heißt es darin. Teilweise ginge es nicht ohne bundesweite Regelungen, die bis Fahrverbote reichen müssten.

Fast 45 Prozent des Stroms, den die Stadtwerke Bielefeld an ihre Kunden liefern, stammt bereits aus erneuerbaren Quellen. 31,9 Prozent werden in Kernkraftwerken erzeugt, 15,1 Prozent mit Hilfe von Erdgas. Bei 8,3 Prozent handelt es sich um Kohlestrom. Doch das sind zugekaufte Mengen. Mit dem Aus für das Kraftwerk Veltheim haben die Stadtwerke ihren eigenen Kohleausstieg bereits vollzogen.

Manche Forderungen der Aktivisten zur Mobilitätswende lassen sich nach Einschätzung des OB-Büros ebenfalls nicht erfüllen. Dazu gehören die City-Maut oder die Verpflichtung, mit der Anmeldung eines Autos auch eine Monatskarte der Verkehrsbetriebe Mobiel zu beziehen. Für beides fehlten schlicht rechtliche Grundlagen.

»Es müssen jedoch die Folgen für den lokalen Einzelhandel im Blick bleiben«

Eine Reduzierung und Verteuerung von Innenstadt-Parkplätzen wird ebenfalls von den Aktivisten gefordert. Ein entsprechendes Gutachten sei in Auftrag gegeben worden. Denkbar sei auch eine Erhöhung der Parkgebühren für die von der Stadt bewirtschafteten Parkeinrichtungen. »Es müssen jedoch die Folgen für den lokalen Einzelhandel sowie die Konkurrenz zum Online-Handel im Blick bleiben«, heißt es in dem Papier aus dem Oberbürgermeister-Büro.

Der städtische Immobilienservicebetrieb strebe bei der Planung und dem Neubau von öffentlichen Bauten ab einem Baubudget von zehn Millionen Euro in der Regel eine Nachhaltigkeitszertifizierung an, so etwa beim Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule. »Die Klimaneutralität wird aber technisch nicht für alle städtischen Gebäude umsetzbar sein«, lautet eine weitere Einschätzung. Beim Bielefelder Wahrzeichen, der Sparrenburg, etwa seien Grenzen gesetzt.

Was immer die Stadt beschließt, solle auf seine Auswirkungen auf den Klimaschutz überprüft werden, fordern die Aktivisten. Dazu müsse die Verwaltung ein eigenes Verfahren entwickeln, heißt es aus dem Rathaus. Städte wie Kiel oder Osnabrück hätten bereits solche Kategorisierungssysteme.

Das Fazit des Berichts: Ohne Unterstützung gehe es nicht. »In vielen Bereichen wird die Stadt Bielefeld auf die Akzeptanz der Bevölkerung und der lokalen Unternehmen angewiesen sein.«