Der Täter bedrohte seine Opfer mit einer durchgeladenen Pistole, hielt ihnen seine Waffe nicht nur an die Köpfe, sondern schlug mit dem Pistolengriff auch darauf ein und raubte anschließend Bargeld – so hat sich nach der Anklage der Staatsanwaltschaft am 9. März ein nächtlicher Überfall in Baumheide abgespielt (diese Zeitung berichtete) .

Das Gericht hielt dem Mann zum Zeitpunkt der Tat gegen 0.45 Uhr an einem Spielplatz am Wacholderweg verminderte Schuld­fähigkeit zu gute. Eines der beiden 19-jährigen Opfer hatte bei seiner Aussage vor Gericht berichtet, dass der Räuber einen verwirrten Eindruck gemacht habe. So gab der Deutsch-Marokkaner nicht nur ein erbeutetes wertvolles Mobiltelefon wieder zurück. Er kündigte zudem an, eine Tankstelle überfallen und Brot für seine Mutter kaufen zu wollen.

Der vorbestrafte, in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt vor einer Woche zunächst zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Später behauptete der 23-Jährige, sich an nichts mehr erinnern zu können, weil er einen »Filmriss« gehabt haben will.

Der Deutsch-Marokkaner beschäftigt schon länger Polizei und Justiz. Er ist unter anderem wegen Erpressung, Diebstahl, Raub und Unterschlagung bekannt.