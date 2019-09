Der zweite Schettler-Standort an der Detmolder Straße 490 in Stieghorst besteht seit dem Jahr 1998. ­ Foto: Bernhard Pierel

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Das Autohaus Schettler schließt zum Monatsende seinen Standort an der Detmolder Straße. Das kündigte das Unternehmen jetzt in einem Schreiben an seine Kunden an. Das Autohaus wolle sich ganz auf den Hauptsitz an der Herforder Straße 103 konzentrieren, heißt es. Dort seien Investitionen nötig, um die immer neuen Händlerkriterien zu erfüllen, berichtet Geschäftsführerin Ulrike Schettler.

Das Autohaus Schettler ist seit dem Jahr 1976 Peugeot-Vertragshändler. »Die Vorgaben der Autohersteller und des Gesetzgebers an die Autohäuser bezüglich baulicher und technischer Veränderungen – gerade im Hinblick auf die Elektromobilität – werden immer umfangreicher«, heißt es in der Mitteilung des Autohauses. Die »erheblichen Investitionen«, die getätigt werden müssten, seien für einen Familienbetrieb kaum realisierbar. Deswegen habe man sich »schweren Herzens« dazu durchgerungen, den kleineren Standort an der Detmolder Straße in Stieghorst zu schließen. »Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen«, betont Ulrike Schettler.

Fünf Beschäftigte arbeiten künftig am Hauptsitz

Fünf der insgesamt 25 Mitarbeiter sind nach Angaben von Ulrike Schettler an der Detmolder Straße tätig. Es seien keine Entlassungen geplant. Alle fünf Beschäftigten sollen zum Hauptsitz an die Herforder Straße wechseln. Schettler übernahm im Jahr 1998 das Autohaus Jäckel an der Detmolder Straße. Über die künftige Nutzung der von Schettler gepachteten Immobilie sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen, berichtet Ulrike Schettler. Aber es soll mehrere Interessenten geben.

Die Geschichte des Autohauses Schettler begann bereits im Jahr 1965. Martin Schettler eröffnete damals eine Gasolin-Tankstelle an der Engerschen Straße. Nebenbei handelte er auch mit Automobilen. Weil die Räume zu klein waren, zog das Unternehmen im Jahr 1970 an die Herforder Straße.

In dem Jahr wurde Schettler auch zur Peugeot-Vertragswerkstatt – und sechs Jahre später zum Peugeot-Vertragshändler. Schettler baute später den Standort an der Herforder Straße aus. Die Ausstellungshalle mit Glasfassade wurde 1992 erbaut. Schettler ist nach eigenen Angaben größter Peugeot-Händler in Bielefeld. Seit 2013 agiert das Unternehmen zudem als Hyundai-Servicepartner.