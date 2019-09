Bielefeld (WB/hz). Weil er in aller Öffentlichkeit Drogen rauchte und dazu noch auf einem E-Scooter durch die Bielefelder Innenstadt fuhr, haben Polizisten einen Mann (27) gestoppt – und das ausgerechnet am Polizeihochhaus am Kesselbrink. Gegen den Drogensünder aus Gütersloh erging Strafanzeige.