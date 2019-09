Von Sabine Schulze

»Damit spielen wir in der Champions League«, sagte Prof. Dr. Michael Röckner bei der Auftaktfeier. Der Mathematiker ist Sprecher des interdisziplinären SFB, der gut ausgestattet ist: 9,4 Millionen Euro überweist die Deutsche Forschungsgemeinschaft über einen Zeitraum von vier Jahren, danach besteht die Chance auf zweimalige Verlängerung. Die 17 fachübergreifenden Teilprojekte sind international besetzt: Die Doktoranden und Postdocs kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus China, Italien, Kroatien, Neuseeland oder Madagaskar.

Die meisten Voraussagen, erklärt Röckner, seien deterministisch: Sie gehen davon aus, dass alle Ereignisse durch ihre Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind. Allerdings gibt es in vielen Bereichen eine Vielzahl von Einflüssen, die eben nicht vorhersehbar sind: Das Klima etwa kann durch einen Vulkanausbruch beeinflusst werden. Die Entwicklung der Zinskurve kann politische Gründe haben. Und die der Aktienkurse hängt nicht nur von Krieg und Frieden oder der Ölförderung ab, sondern unterliegt durchaus auch psychologischen Komponenten.

Das Herrliche an der Mathematik

Wie aber soll man so etwas voraussagen? Oder gar einkalkulieren? Die Wissenschaftler des SFB stellen sich der Herausforderung. »Wir wollen Wahrscheinlichkeiten berechnen, um den Zufall so zu zähmen.« Das Herrliche an der Mathematik sei eben, schwärmt Röckner, dass sie universell sei. »Wenn man einmal das Konzept verstanden hat, kann man es auf die Zinsentwicklung, die Erdtemperatur oder physikalische Fragen anwenden.«

Befruchtend für die Arbeit des Sonderforschungsbereiches sei besonders die Wechselwirkung zwischen Anwendung und Theorie: »Wenn wir eine mathematische Theorie haben, fragen wir zum Beispiel die Physiker, ob sie dies in ihren Experimenten wiederfinden.« Das könnten beispielsweise Strömungsverläufe um ein Flugzeug sein. Ebenso ist aber denkbar, dass die Wirtschaftswissenschaftler ein Phänomen beobachten und die Mathematiker ihnen dann das Modell dafür liefern.

Damit versteht man alles

»Die hochkomplexen mathematischen Methoden helfen zum Beispiel, die Komplexität des Finanzmarktes zu verstehen und das System robuster zu machen«, sagte Röckners Kollege, der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Frank Riedel, bei der Vorstellung des SFB. Damit wären dann vielleicht auch Krisen eher auszumachen und zu verhindern.

»Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Theorien zu liefern«, sagt Michael Röckner Und so widersprüchlich das für den mathematischen Laien klingt: Was deterministisch nicht lösbar ist, weil Hunderte von Gleichungen wegen Hunderter Einflüsse berechnet werden müssten, läuft es bei der Einbeziehung von Wahrscheinlichkeiten auf eine eindeutige Lösung zu. Letztlich geht es darum, Unschärfen zu akzeptieren, den Zufall einzuplanen und damit Voraussagen zu ermöglichen.

Zu den privaten Leidenschaften Röckners gehören das Tanzen, das er mit seiner Ehefrau, einer Architektin und Bauingenieurin, seit Jahrzehnten auf hohem Niveau betreibt, und das Fußballspielen. »Nicht gut, aber gern, derzeit im Sturm der Uni-Mannschaft.« Die ist für die »Ü40er« reserviert: »Die jungen Leute sind oft übermotiviert, die wissen noch nicht, wie teuer Knochen sind.«

»Dortmund wird Meister«

Röckner, geboren in Herford und aufgewachsen in Rheda-Wiedenbrück, ist ein Eigengewächs der Universität Bielefeld, hat aber Jahre in den USA und vor allem in Edinburgh verbracht. Die drei Kinder sind bereits erwachsen: Eine Tochter ist Chirurgin, die zweite schreibt just ihre Masterarbeit in Meeresbiologie und der Sohn tritt in Vaters Fußstapfen und studiert Mathematik.

Eine Vorhersage, bei der womöglich der Wunsch der Vater des Gedankens ist, wagt Röckner ohne große Berechnung mit Blick auf die Bundesliga: »In dieser Saison wird Dortmund Meister.« Sicher, eine Vielzahl von Einflüssen wären zu berücksichtigen, aber mit Blick auf die Datenlage ist der BVB-Fan optimistisch.