Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Das Textilunternehmen Trigema bleibt jetzt doch mit seinem Fabrikverkauf an der Eckendorfer Straße. Das teilte Geschäftsführer Wolfgang Grupp am Dienstag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mit. »Ich habe mich mit dem Vermieter geeinigt«, berichtet er.

Die Rego Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Salzuflen als Eigentümerin der Immobilie hatte eigentlich Trigema zum Ende des Jahres 2019 gekündigt. Grupp hatte damals im WESTFALEN-BLATT davon gesprochen, dass sich das der Hersteller von Sport- und Freizeitkleidung deswegen nach einem Alternativstandort in Bielefeld oder Umgebung umschaue.

Einzige Niederlassung in OWL

Allerdings ließ Grupp damals auch durchblicken, dass er gegenüber dem Vermieter zu weiteren Verhandlungen bereit sei. Vor einigen Wochen sei dann die Einigung erfolgt, den Mietvertrag zu verlängern, berichtet Grupp. Diese Einigung müsse nur noch schriftlich fixiert werden. »Wir bleiben auf jeden Fall die nächsten Jahre hier«, sagt Grupp.

Am jetzigen 440 Quadratmeter großen Standort seien vier Mitarbeiter beschäftigt. Es ist die einzige Niederlassung in OWL. In NRW gibt es drei weitere Standorte – in Frechen, Bad Honnef und in Bad Fredeburg. Bundesweit betreibe das Unternehmen 47 Standorte und beschäftige 1200 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Jahr 2018 bei 101,8 Millionen Euro, im Vorjahr bei 100,5 Millionen Euro. Das im Jahr 1919 gegründete Unternehmen Trigema mit Sitz im schwäbischen Burladingen produziert ausschließlich in Baden-Württemberg. Das Einzugsgebiet des Bielefelder Standorts liege bei etwa 50 bis 100 Kilometern, rechnet Grupp vor.