Von Peter Bollig

Im September 2016 hatte die Bezirksregierung Detmold den Bau der Ortsumgehung Ummeln genehmigt – als B 61neu zugleich Verlängerung des Ostwestfalendamms in Richtung Gütersloh und Zubringer zur A 33. 14 Betroffene im Bereich der 3,7 Kilometer langen Trasse reichten daraufhin Klage ein. Damit Entscheidungen über gewichtige Infrastrukturprojekte beschleunigt werden, hat der Gesetzgeber den Rechtsweg verkürzt: Das Bundesverwaltungsgericht ist erste und zugleich letzte Instanz. In diesem Fall allerdings zieht sich die Urteilsfindung trotzdem hin. Statt wie geplant Ende April 2018 ein Urteil zu fällen, hielt das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren plötzlich an – und schaltete den EuGH ein.

Wasserrechtliche Fragen

Betroffene klagen, etwa weil sie auf der Trasse wohnen und ein lebenslanges Wohnrecht geltend machen. Sie beanstanden den Trassenverlauf oder klagen, weil sie sich durch Enteignung belastet oder ihre berufliche Existenz gefährdet sehen. Andere wehren sich gegen die befürchtete Lärmbelastung oder haben wasserrechtliche Bedenken. Und diese wasserrechtlichen Fragen sind der Grund, warum das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das Verfahren vor fast eineinhalb Jahren ausgesetzt hat. Denn die Wasserrahmenrichtlinie ist im Europarecht verankert. Die Leipziger Richter sahen sich mit Auslegungsfragen konfrontiert und legten sie daher vor einem Jahr dem Europäischen Gerichtshof vor mit der Bitte, diese Auslegung vorzunehmen.

Für diesen Donnerstag hat der Gerichtshof nun eine mündliche Verhandlung anberaumt, bei der sich Kläger und das Land NRW äußern können, aber auch Mitgliedsstaaten Stellungnahmen abgeben können, bevor das Gericht seine rechtliche Einschätzung an das Bundesverwaltungsgericht leitet. Wann die Leipziger Richter auf dieser Grundlage über die Rechtmäßigkeit der Straßengenehmigung – dem Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung – endgültig entscheiden, ist noch offen.

Europaweite Bedeutung

Die meisten der Ummelner Kläger befürchten eine Gefährdung ihrer privaten Wasserversorgung über Hausbrunnen durch die Versickerung von Straßenabwässern oder machen Überschwemmungsgefahren geltend. Der Europäische Gerichtshof hat bereits entschieden, dass bei der Genehmigung eines Vorhabens »jede Verschlechterung des Zustandes eines Wasserkörpers vermieden werden muss«. Aber: Darf sich ein privater Kläger in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot überhaupt berufen? Und darf er das nur, wenn er auch einen Hausbrunnen zu seiner Wasserversorgung betreibt oder dürfen auch Anlieger der Trasse klagen, die gar keinen Hausbrunnen haben?

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts sind diese Fragen offen – und sie sind für die Genehmigung von Straßen europaweit von Bedeutung.

Behörde muss nachbessern

In einem Hinweisbeschluss hatte das Bundesverwaltungsgericht bereits mitgeteilt, dass es hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses gerade mit Blick auf die wasserrechtlichen Fragen Bedenken hat. Für die Genehmigung der Ortsumgehung dürften diese Fragen somit entscheidend sein.

Außerdem rügt es eine unzureichende Begründung, warum die so genannte Trassenvariante 3.1 für den Straßenverlauf gewählt wurde statt der Variante 3. »Hier dürfen wir aber nacharbeiten, um den Fehler zu korrigieren – was wir auch tun«, sagt Frank Auf dem Hövel, Leiter des Dezernats Verkehr, Planfeststellung und Plangenehmigung bei der Bezirksregierung Detmold. Der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts listet weitere Verfahrensfehler auf, an denen die Planfeststellung, so die Einschätzung Frank Auf dem Hövels, allerdings nicht scheitern dürfte.

Vier Jahre Bauzeit

Auch wenn das Bundesverwaltungsgericht zeitnah die Klagen gegen die Ortsumgehung abweisen sollte, werde nicht sofort danach mit dem Bau begonnen, machte Sven Johanning klar, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW. Es müssten erst Ersatzflächen für den Artenschutz hergestellt, Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. »Alleine dafür brauchen wir mindestens ein Jahr Vorlauf«, sagt Johanning. Die reine Bauzeit für die Straße schätzen die Planer auf rund vier Jahre. Vielleicht ab 2026 könne der Verkehr dann auf der Ortsumgehung rollen.

Der Landesbetrieb will 23,5 Millionen Euro in die 3,7 Kilometer lange Ortsumgehung Ummeln investieren. In 440 Einwendungen hatten sich Anlieger und Umweltverbände gegen den Bau der Straße gewandt. In Ummeln hat sich eine Initiative gegen die Ortsumgehung formiert, es gibt aus den Reihen der Einwohner allerdings auch Befürworter, weil die Umgehung den Ortskern entlasten soll.