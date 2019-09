Das Bankhaus Lampe am Alten Markt in der Bielefelder Altstadt wird restauriert. Foto: Oliver Schwabe/Archiv

Bielefeld (WB/in/dpa). Dr. Oetker prüft den Verkauf oder eine Kooperation für das konzerneigene Bankhaus Lampe . »Die Prüfung befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium«, sagte Konzernsprecher Dr. Jörg Schillinger am Mittwoch dem Westfalen-Blatt. Alle Optionen seien noch offen.

Wie der »Platow-Brief« zuerst berichtete, hat das Bielefelder Familienunternehmen mögliche Interessenten angesprochen, darunter Banken und Finanzkonzerne. Möglich sei aber nicht nur ein Verkauf, sondern auch ein Zusammengehen mit einem Partner, heißt es.

Gewinn zuletzt zurückgegangen

Der Oetker-Konzern beschäftigt knapp 15.000 Mitarbeiter und hat im Jahr 2018 mit Lebensmitteln, Getränken, Chemie und Bankgeschäften 7,1 Milliarden Euro umgesetzt. Zum Konzerngewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht. Laut Geschäftsbericht verwaltete das Bankhaus Lampe im vergangenen Jahr 19,1 Milliarden Euro Vermögen für Kunden und erzielte knapp 15 Millionen Euro Gewinn – nach 55 Millionen im Jahr 2017.

Seit 1949 in Bielefeld

Das Bankhaus Lampe ist 1852 von Hermann Lampe in Minden als Bank und Spedition gegründet worden. Im Juli 1949 wurde Rudolf August Oetker Mehrheitsgesellschafter. Knapp zwei Jahre später bezog die Bank das jetzige Gebäude am Alten Markt in Bielefeld. Weitere Niederlassungen und Tochtergesellschaften sind in Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, München, Münster, Osnabrück und Stuttgart sowie in New York City, London und Wien.