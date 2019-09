Bielefeld (WB). Das Förderprogramm »Schule in der digitalen Welt« richtet sich an Schulen, die bereits mit Hochschulen mit Lehrerbildung kooperieren. Das Programm umfasst eine finanzielle Förderung in Höhe von 15.000 Euro pro Schule. Zu den Profiteuren gehört auch die Grundschule Brake.

Im digitalen Zeitalter sollen Medienkonzepte in jeder Schule selbstverständlich sein. Für die Erarbeitung dieser Konzepte benötigen Schulleiter und Lehrer aber Unterstützung sowie praktische Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien. Auch die Lehrerbildung sei hier gefragt. Vor allem das Lehramtsstudium müsse darauf ausgelegt sein.

Das Förderprogramm »Schule in der digitalen Welt« bezieht die Hochschulen in die Programmarbeit mit ein. Das Programm umfasst eine finanzielle Förderung in Höhe von 15.000 Euro pro Schule. Der Förderbetrag kann für alle Kosten eingesetzt werden, die im Zusammenhang mit der Erstellung oder Umsetzung von Medienkonzepten entstehen. Verbunden mit der Förderung ist zudem die Aufnahme der geförderten Schule sowie der kooperierenden lehrerbildenden Hochschule in ein Netzwerk Schule in der digitalen Welt, das im Rahmen des Programms ins Leben gerufen wird.

Alle ausgewählten Schulen erhalten darüber hinaus individuelle Beratung im Wert von 15.000 Euro. Dieses Coaching ist ganz auf die Schulen ausgerichtet. Das Programm wird getragen von Stifterverband und der Heinz-Nixdorf-Stiftung. Als Förderer engagieren sich zudem die Bildungs-Chancen-Lotterie, die DZ BANK-Stiftung, Evonik Industries, ifm GmbH, die Marga-und-Walter Boll-Stiftung, die Osthushenrich-Stiftung, RAG-Stiftung, Stiftung Bildung und Gesellschaft sowie die WILO-Stiftung.

Die Grundschule Brake ist eine von vier Schulen in Ostwestfalen-Lippe, die gefördert werden. Die Schule wird während der Projektlaufzeit von dem Unternehmen »Pacemaker« begleitet. Die Grundschule Brake hat sich zudem bemüht, eine Kooperation mit der Uni-Fakultät für Mathematik herzustellen. »In Zusammenarbeit mit der Fakultät Mathematik beabsichtigen wir die Erprobung und Anwendung sinnvoller Lernsoftware im Fach Mathematik durchzuführen – verbunden mit dem Ziel, die individuellen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler zu fördern«, berichtet Rektorin Madlen Klarhorst.

Das erste Auftaktgespräch fand bereits in den Ferien statt. In diesem ging es um die Gestaltung der Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre zwischen Pacemaker, der Universität Bielefeld und der Grundschule Brake. »Gemeinsam wollen wir Standards für zeitgemäßes Lehren und Lernen an der Grundschule Brake setzen.«