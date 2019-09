Bielefeld (WB). An der A33 werden von Freitagabend an Lärmschutzelemente ausgetauscht. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung OWL, mitteilt, sind die Arbeiten auf der A33 im Bereich vor und hinter der Brücke über den Reiherbach in Fahrtrichtung Paderborn zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Zentrum (OWD) und Bielefeld-Senne notwendig. Sie dauern voraussichtlich sechs Wochen.