Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Eine Stadtbahn, die bis zum Oberlohmannshof nach Jöllenbeck fährt, und Möglichkeiten, an einer Haltestelle, gleich in ein Car-Sharing-Fahrzeuge umzusteigen: ein breiter Maßnahmen-Mix steckt in den Szenarien zum Nahverkehrsplan, der kommende Woche erstmals diskutiert wird.

Allerdings: Das geschieht hinter verschlossenen Türen. Geladen sind zu den Terminen am 23., 24. und 25. September ausschließlich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses, der zehn Bezirksvertretungen und von Interessenverbänden. Die Bürger dürfen nicht mitreden. »Ein schwerer Fehler«, findet Dr. Godehard Franzen, Vorsitzender von »Bielefeld Pro Nahverkehr«. »Die, die den ÖPNV nutzen, müssen von Anfang an dabei sein.«

Spannende Entwicklungen

Denn tatsächlich verbergen sich in den Vorschlägen, die dieser Zeitung vorliegen, spannende Entwicklungen. So wird in einem »Realszenario Stadtbahnnetz 2030« nicht nur das Ziel formuliert, in zehn Jahren Baurecht für eine Stadtbahnerweiterung nach Jöllenbeck zu haben, auch eine nach Brackwede-Süd ist vorgesehen, genauso wie eine Verlängerung der Stadtbahn über Oberntorwall, Alfred-Bozi-Straße und Kesselbrink bis zur Huberstraße oder der bereits viel diskutierte Ringschluss der Linien 3 und 4 von der Dürerstraße bis nach Babenhausen-Süd. Bis 2030 in Betrieb sein sollen die Stadtbahnverbindungen nach Sennestadt und Hillegossen.

Für Wege in der Stadt nutzen 50 Prozent derzeit noch das eigene Auto. Dieser Anteil soll halbiert werden. Das funktioniert nur über Attraktivitätssteigerungen. Manches im Nahverkehrsplan ist über das Ideenstadium schon hinaus.

So hat sich der Stadtentwicklungsausschuss erst am Dienstag dafür ausgesprochen, nicht bloß 600, sondern 1000 Leihfahrräder anzubieten. Die sollen an wichtigen Haltestellen bereit stehen, aber wie schon die E-Roller auch frei im Stadtgebiet verfügbar sein. Die CDU hat durchgesetzt, dass die entsprechende Auftragsvergabe schon 2020 erfolgen soll, nicht erst ein Jahr später.

Verbesserungen auch beim Busverkehr

Auch beim Car Sharing wird auf ein »hybrides System« gesetzt, Autos sollen an wichtigen Haltepunkten die »letzte(n) Meile(n)« überbrücken, nach der Nutzung frei abgestellt werden können.

Verbesserungen soll der neue Nahverkehrsplan auch beim Busverkehr bringen. Hier geht es vor allem um kürzere Taktzeiten und Tangentialverkehre. Also zum Beispiel: Wie kommt man am einfachsten von Heepen nach Sennestadt, ohne zigmal umsteigen zu müssen?

Auch autonomes Fahren, Minibusse ohne Fahrer, werden in den Szenarien angedacht mit Angeboten auf dem Campus an der Universität oder an der Rosenhöhe. Neue Apps und Kombitickets sind im Gespräch, die Forderung, den Busverkehr möglichst schnell emissionsfrei zu machen, und die Einrichtung von E-Bike-Ladestationen an den Haltstellen. In die Abteilung »Zukunftsmusik« gehört der Vorschlag, Seilbahnsysteme einzusetzen. Denn: Am Ende muss das alles auch bezahlt werden.