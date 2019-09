Von Bernhard Hertlein

Etwa 250 Personen kamen am frühen Mittwochnachmittag in die Bielefelder Stadthalle. Unter ihnen waren viele Aktionäre, die schon im Vorfeld ihren Frust über die Entwicklung bei dem Haller Modeunternehmen und anschließend auch bei der Versammlung kund taten. Die Gründerfamilien Weber und Hardieck kamen nicht persönlich, ließen sich aber vermutlich vertreten.

Schon am Vormittag hatte die Gläubigerversammlung der ebenfalls insolventen Handelsgesellschaft Gerry Weber Retail dem Insolvenzplan für die Tochterfirma zugestimmt. An dieser Versammlung nahmen etwa 20 Gläubiger teil.

Gerry-Weber-Vorstandschef erleichtert

Gerry-Weber-Vorstandssprecher Johannes Ehling bezeichnete die Zustimmung zum Insolvenzplan als »eine großartige Nachricht«. Nun könne das Unternehmen »nach den vielen, zum Teil schon umgesetzten Maßnahmen durchzustarten«.

Im Gegensatz zu den Aktionären, deren Anteile auf Null gesetzt werden und die damit vollkommen leer ausgehen, erhalten die Gläubiger, von denen es je nach Größe und privatem oder öffentlich-rechtlichem Eigentümer fünf Gruppen gibt, unterm Strich zwischen 32 und mehr als 50 Prozent ihrer Forderungen. Das ist weitaus mehr im Durchschnitt bei anderen Insolvenzverfahren.

Vergleichsweise hohe Insolvenzquote

Die Höhe der jeweiligen Insolvenzquote setzt sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Dazu gehört neben einer Barquote auch die Ausgabe von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen, mit denen die Gläubiger am erwarteten Wertgewinn teilhaben können. Mittel, die aus den geplanten Verkäufen des Logistik-Zentrums im Haller Gewerbegebiet »Ravenna Park« und der Beteiligung an Hallhuber noch in die Insolvenzmasse fließen, sollen den Gläubigern zugute kommen.

Wie berichtet, werden die Investmentfonds Robus Capital und Whitebox Advisors LLP zusammen bis zu 49,2 Millionen Euro für die Gläubigerbefriedigung und für die Finanzierung des operativen Geschäfts bereitstellen. Im Gegenzug werden sie nach einem Kapitalschnitt zunächst alleinige Aktionäre von Gerry Weber.

Gericht kann Ablehnung durch Aktionäre aufheben

Für die Gruppe der Aktionäre ist, wie zu Beginn der Gläubigerversammlung erläutert wurde, aus insolvenzrechtlichen Gründen keine Quotenbefriedigung möglich, solange nicht alle Gläubiger mit sämtlichen Forderungen zu 100 Prozent befriedigt worden sind. Ihre fehlende Zustimmung kann das zuständige Gericht gemäß Paragraf 245 der Insolvenzordnung aufheben und ersetzen. Ein Aktionär stellte bei der Versammlung Antrag auf Minderheitenschutz. Auch darüber wird das Insolvenzgericht vermutlich in Kürze im Rahmen des Verfahrens zur Planbestätigung entscheiden.