Von Uta Jostwerner

Schuld sei die Wohnungspolitik. »Diese entwickelt sich nicht in unserem Sinne«, verdeutlicht der Vorsitzende Martin Mücke. Stichwort Mietpreisbremse: »Die Gesetzgebung richtet sich an den Bedürfnissen der großen Ballungsgebiete aus und geht nicht differenziert auf unsere Klientel der privaten Kleinvermieter ein«, moniert Mücke. Dabei sicherten die privaten Kleinvermieter mit zwei Dritteln aller angebotenen Mietwohnungen das Wohnen in Deutschland, betont Upmeyer.

Ohnehin richte sich die Gewinnorientierung an verschiedenen Vermietertypen aus. So stiegen im Jahr 2018 die Mieten, die private Wohnungsunternehmer von den Mietern gefordert haben, deutlich stärker als die Mieten von Wohnungsgenossenschaften und von privaten Kleinvermietern. »Auch in unserem Gebiet hat eine breite Mietpreiserhöhung nicht stattgefunden. Denn ein guter, treuer Mieter gilt bei privaten Kleinvermietern als Wert an sich«, sagt Jürgen Upmeyer, der am kommenden Freitag bei einem Festakt auf der Sparrenburg offiziell aus dem Amt verabschiedet wird.

6000 Mitglieder in Bielefeld

In den vergangenen Monaten hat er seine Nachfolgerin Daniela Niermann eingearbeitet. Die 47-Jährige ist Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. »Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, ihre Eigentümerrechte wahrzunehmen und durchzusetzen«, sagt Geschäftsführerin Daniela Niermann. »Wir helfen ihnen sozusagen bei ihren ›Haus-Aufgaben‹, wobei unser Schwerpunkt auf der Rechtsberatung liegt, vor allem zum Mietrecht aus der Sicht des Vermieters.«

Niermann wird die Arbeit des in Bielefeld rund 6000 Mitglieder zählenden Vereins weiterführen. Diese erhalten Unterstützung und Beratung in Fragen neuer Gesetze ebenso wie bei der Betriebskostenabrechnung und dem Aufsetzen von Mietverträgen. »Im Bereich Immobilien und Technik steigt der Beratungsbedarf«, weiß Upmeyer zu berichten.

Schöppner spricht Klartext

Nach den Worten von Klaus-Peter Schöppner bietet die fortschreitende Technologisierung interessante Perspektiven bezüglich des Wohnens. Schöppner ist geschäftsführender Gesellschafter des Bielefelder Meinungsforschungs- und Beratungsinstituts Mentefactum. Er ging während der Mitgliederversammlung der Frage »Wie leben und wohnen wir in zehn Jahren?« nach.

Der Referent rechnet mit einer engeren Verzahnung von Arbeit und Freizeit in den kommenden Jahren. Folglich müsse sich auch die Wohnsituation an flexiblere Strukturen anpassen. So wie etwa in Amerika. Schöppner: »In den USA gibt es bereits Wohnparzellen, in die man sich einkaufen kann. Das sind keine kompletten Wohnungen mehr, sondern einzelne Segmente.«