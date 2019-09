Das Ehepaar Monika und Hans-Günter Dreger vor ihrer umstrittenen Neubau-Erdgeschosswohnung in Babenhausen. Foto: Jens Heinze

Von Jens Heinze

Als sie endlich einziehen konnten, hätten sie eine Wohnung mit bis heute nicht behobenen Mängeln übernommen, sagt das Paar. Es geht um eine Geschichte, die inzwischen mehr als drei Jahre zurück reicht und jetzt erstmals das Landgericht beschäftigte.

Traum vom Wohnen im Grünen in Babenhausen ist zerplatzt

Das Ehepaar Dreger verkaufte 2016 sein Zweifamilienhaus mit großem Gartengrundstück an der Voltmannstraße und kaufte eine 100 Quadratmeter-Wohnung, um sich im Ruhestand zu verkleinern. Bis zur Fertigstellung der neuen Immobilie mieteten sich die Bielefelder in ihrem alten Haus ein.

In die Wohnung im Babenhau­sener Neubaugebiet am Lütkemeiershof wollten die Polizeiangestellte in Rente und der pensionierte Polizeihauptkommissar im Juni vor zwei Jahren einziehen. Der Umzug fand allerdings erst ein Jahr später Ende Juli 2018 statt, weil die neue Immobilie nach verzögertem Baubeginn nicht fertig war.

Die Dregers mussten also ein Jahr lang zusätzlich in ihrem verkauften Haus zur Miete wohnen und dafür 13.245 Euro zahlen. Geld, dass die Bielefelder vom Bauträger ihrer neuen Wohnung, einer Firma aus Sennestadt, zurück haben wollten. Doch die Firma weigerte sich.

Klage vor dem Landgericht, weil Bauträger nicht zahlen will

Es kam zum Rechtsstreit vor dem Landgericht. Das Ehepaar Dreger verklagte seinen Bauträger. Die von der Firma zugesagte Übernahme der Mietzahlungen sei mit Ausnahme für einen Monat nicht geleistet worden, heißt es in der Klageschrift des Rechtsanwaltes des Paares. Die Anwälte des Bauträgers weisen diesen und andere Vorwürfe strikt zurück.

In dieser Woche folgte die Entscheidung vor der 19. Zivilkammer des hiesigen Landgerichtes. Richter Allan Roloff erließ ein Versäumnisurteil gegen den Bauträger. Weder dessen Geschäftsführerin noch ein von ihr beauftragter Anwalt waren im Gericht erschienen. Der Richter erfuhr erst kurz vor dem Termin vom Fernbleiben der sogenannten beklagten Partei. »Ich habe keine Ahnung, warum von den Beklagten niemand kommt«, gab sich Roloff völlig ratlos.

Baumängel an neuer Wohnung sind eineinhalb Seiten lang

Dem noch nicht rechtskräftigem Versäumnisurteil des Landgerichtes zufolge muss der Bauträger 5900 Euro an das Ehepaar Dreger zahlen. Den Rest der Jahresmiete über ursprünglich 13.245 Euro hätten die Dregers mit Forderungen der Firma verrechnet, heißt es vom Klägeranwalt.

Eine Fortsetzung des Rechtsstreits zwischen Bauträger und Käufern ist höchstwahrscheinlich. In der Klageschrift listet der Anwalt des Ehepaares Dreger Baumängel über eineinhalb DIN A4-Seiten Länge auf. Die Bielefelder Rentner sagen, dass sie deswegen einen Teil des Kaufpreises für ihre neue Wohnung einbehalten hätten.

Fußbodenheizung falsch verlegt – Ehepaar muss vorübergehend ausziehen

Die Dregers befürchten aktuell nicht nur kalte vier Wände, sondern auch einen vorübergehenden Umzug ins Hotel oder in eine Ersatzwohnung zur Weihnachtszeit. Den Angaben des Ehepaares zufolge funktioniere ihre Heizung in der Neubauwohnung trotz anstehenden Herbstbeginns und erster einstelliger Nachttemperaturen nach wie vor nicht. Zudem habe der Bauträger wegen falsch verlegter Heizschleifen für die Fußbodenheizung nachzubessern. Dafür müssten sie vorübergehend ausziehen, weil ihre Wohnung teilweise ausgeräumt und der Fußboden aufgebrochen werde, sagen die Rentner. Sie befürchten, dass dies ausgerechnet in der Adventszeit 2019 passieren werde.

Zudem seien weitere Mängel wie zum Beispiel eine falsche Außendämmung ihrer Wohnung oder einströmende kalte Zugluft durch Steckdosen ins Innere zu beheben. Die umfassende Mängelliste reiche bis zum hakeligen Innengriff an der Haustür, sagen die Dregers.