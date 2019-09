Von Kerstin Panhorst

»Heimat ist heute nicht mehr der Ort, der im Personalausweis steht, an dem man geboren wurde. Heimat ist der Ort, an dem man sich zugehörig, an dem man sich wohl fühlt«, nähert sich Pit Clausen bei der Verleihung des ersten Bielefelder Heimat-Preises einer Definition an. Der Oberbürgermeister und Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus zeichneten bei einer Feierstunde im Rathaus gleich drei regional heimatverbundene und doch weltoffene Initiativen, Vereine und Institutionen aus, deren Vertreter sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen durften.

Der Rat der Stadt hatte bereits im Juli einstimmig beschlossen, den Heimat-Preis 2019 für besonderes Engagement zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Menschen in Bielefeld in drei Preiskategorien zu je 5000 Euro zu verleihen. Für die Kategorie Kultur- und Heimatpflege geht der Preis an den Carnival der Kulturen, der vom Welthaus Bielefeld und dem Shademakers Carnival Club seit 1997 organisiert wird. Mit der Feier der Kulturen, der Weltoffenheit und Kreativität vereint er Besucher unterschiedlichster Herkunft und setzt ein Zeichen für Respekt vor den Mitmenschen, heißt es in der Begründung der Wahl.

Initiative des NRW-Heimatministeriums

In der Kategorie Soziales setzte sich der Kanal 21 gegen die Mitbewerber durch. Der offene TV Kanal präge Bielefeld als lebenswerte Heimatstadt und stärke vor allem mit seinem Projekt »Jugendreaktionen« die kritische Meinungsbildung junger Menschen. Und für die Kategorie Umwelt geht der Heimat-Preis an den Schulbauernhof Ummeln. Der, so die Begründung, bietet seit über 30 Jahren Kindern und Jugendlichen einen außerschulischen Lernort, an dem sie ein wertschätzendes Miteinander erleben und lernen, Verantwortung für Menschen, Tiere und die Natur zu übernehmen.

Der Heimatpreis geht zurück auf eine Initiative des NRW-Heimatministeriums. Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte im vergangenen Jahr fünf Projekte zur Heimatförderung auf den Weg gebracht. Dies sind neben dem Heimatpreis noch der Heimat-Scheck, die Heimat-Werkstatt, der Heimat-Fonds und das Heimat-Zeugnis.

Heimat-Preis wird 2020 wieder verleihen

Gewürdigt werden sollen mit der Verleihung des Heimat-Preises nachahmenswertes Engagement im kulturellen, sozialen, interkulturellen, geschichtlichen oder sportlichen Bereich und Beiträge zum Erhalt und zur Pflege von Brauchtum, Heimatpflege und Baukultur sowie regionaler Identität in den Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft.

Auch im kommenden Jahr wird der Heimat-Preis wieder verliehen.