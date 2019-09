Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Zum zehnten Mal steigt vom 28. auf den 29. September die »Nachtfrequenz«, also die Nacht der Jugendkultur. Bielefeld ist zum vierten Mal dabei. Insgesamt beteiligen sich 90 Städte und Gemeinden in ganz NRW.

»Das ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Sie hat Spirit«, bekennt Ingo Nürnberger. Zwar gehört Bielefelds Sozialdezernent nicht mehr explizit zur jugendlichen Zielgruppe, gleichwohl sind auch Eltern und Großeltern willkommen, wenn der Nachwuchs an sechs Standorten in der Stadt tanzt, performt, dichtet, sprayt, musiziert und komponiert.

»Die Resonanz war immer fantastisch. Wir hatten stets an allen Standorten full house«, sagt Susanne Jonas. Bei der Jugendpflegerin im Jugendamt laufen alle Fäden zusammen, sie koordiniert zwölf Einrichtungen der Bielefelder Kinder- und Jugendarbeit sowie des Theaters Bielefeld, der Theaterwerkstatt Bethel, dem BAJ und der Poetryslam-Szene. »Gemeinsam haben wir ein jugendaffines Programm erarbeit, das zudem integrativ und inklusiv ist«, verdeutlicht Jonas. Das Angebot sei kostenfrei und von hoher Qualität, spontanes Mitmachen oder Zuschauen sei erwünscht, sagt die Jugendpflegerin.

Los geht’s im Luna

Im Luna Sennestadt öffnen sich die Türen um 18 Uhr für das Publikum. Regionale Jugendbands mit interkultureller Besetzung entführen das Publikum in diverse Klangwelten. Stammbesucherinnen und -besucher bieten Erfrischungen an.

In der alten Friedhofskapelle in Sennestadt findet ab 20 Uhr eine Lesung junger Autorinnen und Autoren statt, umhüllt von Klangkompositionen. Erarbeitet wird das Programm am selben Tag ab 16 Uhr im Sennestadthaus bei einem Workshop.

Im Falkendom performen ab 17 Uhr junge Poetinnen und Poeten beim U 20 Slam eigene Texte. Dabei gibt es keine thematischen oder stilistischen Grenzen. Der Poetry-Slam wird – ganz entsprechend des Mottos »Crossover« – von kurzen Szenen des Jugendclubs des Theaters Bielefeld durchkreuzt.

Akteure des Bunker Ulmenwalls, der Mädchentreffs und des Jugendvolxtheaters der Theaterwerkstatt Bethel bieten im Bunker mitreißende Performances. Im Sinne von Crossover gehen sie dabei an ihre Grenzen. Die Nacht der Jugendkultur beginnt hier um 18 Uhr und endet in einer Open-End-Party. Für das Catering sorgt das Jugendzentrum Stricker.

Kulturereignis in Schildesche

Im Hot Schildesche wird die »Nachtfrequenz« zum Kulturereignis. Das Haus wird ab 14.30 Uhr zum Dancefloor für Rap, ­K-Pop und Popping-Robot. Auch hier gibt es eine After-Show-Party.

Das Hotspot in Heepen ist ab 15 Uhr Ort der Kreativität. Künstlerinnen und Künstler begleiten die Graffiti-Workshops, bei denen Jugendliche sich legal in der Technik erproben können. Alternativ gibt es eine Betonbauwerkstatt. Dort entstehen Zementskulpturen für den öffentlichen Raum oder für zuhause.

»Wir nutzen die Jugendkulturarbeit einerseits, um Heranwachsende in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, und andererseits, um mit ihnen in eine Beziehung zu treten«, verdeutlicht Susanne Jonas.