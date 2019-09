Von Michael Schläger und Lisa Bergen

Bielefeld (WB). Es könnte die wohl größte Demonstration werden, die Bielefeld in diesem Jahr sieht. Bis zu 6000 Menschen werden an diesem Freitag zum Klimastreik in der Innenstadt erwartet.

Wer ruft auf?

Es ist ein zivilgesellschaftliches Aktionsbündnis, an dem allen voran die »Fridays for Future«-Aktivisten beteiligt sind. Mit dabei sind Umweltorganisationen, der Evangelische Kirchenkreis, aber auch der Seniorenrat. Mehr als 40 Partner haben sich zusammengetan.

Wie verläuft die Demo?

Los geht’s symbolträchtig um fünf Minuten nach 12 am Hauptbahnhof. Dann zieht der Zug zum Jahnplatz, wo die erste Zwischenkundgebung geplant ist. Weiter geht es über die Alfred-Bozi-Straße zum Adenauerplatz. Hier sind wieder Redebeiträge vorgesehen. Dann verläuft die Demo-Route über Kreuzstraße und Niederwall zum Rathaus, wo die Abschlusskundgebung geplant ist.

für Autofahrer wichtig

Entlang des Demonstrationszuges müssen mehrere Straßen und Verkehrsknotenpunkte nacheinander zeitweise für den Verkehr komplett gesperrt werden. Es kann zu erheblichen Behinderungen kommen.

Was ist mit Bus und Bahn?

Der Stadtbahnverkehr wird erheblich eingeschränkt. Sobald der Adenauerplatz und die Kreuzstraße gesperrt werden, wird die Linie 1 nur noch zwischen Schildesche und dem Jahnplatz verkehren.

Wenn der Niederwall gesperrt wird, wird die Linie 2 nur noch zwischen Altenhagen und Jahnplatz unterwegs sein. Zwischen Sieker und Jahnplatz wird der Stadtbahnverkehr in dieser Zeit ausgesetzt. Sobald die Nikolaus-Dürkopp-Straße gesperrt wird, fährt die Linie 3 nur zwischen Babenhausen-Süd und Jahnplatz. Der Schienenersatzverkehr startet und endet am Kesselbrink vor der Polizeidienststelle.

Die Linie 4 wendet ab 13 Uhr am Hauptbahnhof. Grundsätzlich sollen so viele Innenstadt-Buslinien wie möglich über den OWD umgeleitet werden, sobald der Jahnplatz gesperrt ist. Das gilt für die Linien 21, 22 und 25/26, 87 und 95. Die Linien 23, 27, 29 und 369 enden am Kesselbrink. Die Linie 24 fährt einen Inselverkehr zwischen Sieker und Kesselbrink und zwischen Dornberg-Bürgerzentrum bis Tierpark. Die Linie 28 endet in Bethel und wendet über den Schildhof.

Warum läuten die Glocken?

Um 12.30 Uhr läuten die Glocken in 14 Bielefelder Kirchen. Der Kirchenkreis folgt dem Aufruf der Evangelischen Kirche von Westfalen. »Menschen aller Generationen sind aufgerufen, ein starkes Zeichen für eine menschenwürdige Zukunft zu setzen«, heißt es. In der Neustädter Marienkirche beginnt außerdem um 12 Uhr eine Andacht.

Welche Schulen machen mit?

Auch Bielefelder Schulen beteiligen sich an der Demo, allerdings nicht immer auf die gleiche Art und Weise. »Das Ratsgymnasium bereitet Unterricht zum Thema Klimaschutz vor und nach, falls es auf Interesse bei den Schülern stößt«, sagt Schulleiter Hans-Joachim Nolting. Das Helmholtz-Gymnasium hingegen wird mit einigen Klassen an der Klimaschutzdemonstration aktiv teilnehmen. Ebenfalls die Laborschule. Bedingung sei für Schüler, eine schriftliche Zustimmung der Eltern vorzulegen. Für das Oberstufenkolleg sei es selbstverständlich, Teil der Demo zu sein, heißt es von dort – aber ausdrücklich nicht als Mit-Organisator.

Warum das Radio schließt

»Radio Bielefeld« präsentiert zwischen 6 und 17.59 Uhr keine Nachrichten, und es gibt auch keine Live-Moderationen. Aufgezeichnete Erklärungen werden jede Viertelstunde über die Hintergründe der außergewöhnlichen Programmgestaltung informieren. »Umwelt, Natur und Klima werden nicht besser, wenn alle so weitermachen wie immer, deshalb machen auch wir am Freitag vieles anders«, meint »Radio Bielefeld«-Chefredakteur Timo Fratz.

Was passiert noch?

Der Streiktag ist Auftakt einer »Climate Week« mit Veranstaltungen bis zum 29. September. Zen­trum ist das Klimacamp, das auf dem Altstädter Kirchplatz eingerichtet wird. Dort wollen auch Klima-Aktivisten übernachten. Das komplette Programm gibt es hier .