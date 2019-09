Bielefeld (WB). Deutschland braucht mehr Ingenieurinnen, fordert Milagros Caiña Carreiro-Andree im Gespräch mit Bernhard Hertlein. Die Voraussetzung dafür müsse schon in der Schule geschaffen werden. Die Personalchefin beim Autokonzern BMW erhält an diesem Freitag in Berlin den vom Gütersloher Brothersteller Mestemacher gestifteten Preis »Managerin des Jahres 2019«.

Vossloh, Deutsche Bahn, BMW: Sind Sie der Beweis, dass Frauen in technischen Unternehmen in Deutschland doch »etwas werden können«?

Milagros Caiña Carreiro-Andree: Grundsätzlich steht das doch nicht in Frage, oder? Aber natürlich werden an Führungskräfte in technischen Unternehmen besondere Anforderungen gestellt. Ich kann mich an keinen Vorstandsvorsitzenden bei BMW erinnern, der nicht Ingenieur gewesen ist. Da ist es nicht gerade förderlich, dass der Anteil der Absolventinnen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik seit 2010 bei weniger als 30 Prozent stagniert.

Ihre eigene Ausbildung und das Studium waren kaufmännisch. Im BMW-Vorstand leiten Sie das Personalressort; also nichts »Technisches«. Wie hoch ist denn der Anteil der Ingenieurinnen bei BMW?

Andree: Außer für das Personal bin ich auch für den Bereich Real Estate, also für den Bau von Immobilien – Bürogebäude, aber auch große Fabriken – zuständig. Und für Energy- und Facility-Management in den Gebäuden. Sehr technisch, wie ich finde. Aber ich will ihrer Frage nicht ausweichen. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen beträgt bei BMW in Deutschland 15,1 Prozent, in der BMW Group insgesamt 17,2 Prozent. Deutlich niedriger, nämlich knapp zehn Prozent, sind Frauen in Führungspositionen in den Bereichen Produktion, Entwicklung und Einkauf vertreten. Das Gute ist: Auch dieser Anteil steigt.

In den Vorständen der 160 Unternehmen, deren Aktien in Dax, MDax oder SDax gelistet sind, sind 61 Frauen, aber 640 Männer. Nichts, womit Frau zufrieden sein kann, oder?

Andree: Natürlich nicht. Allerdings ist Frau auch außerhalb der Wirtschaft unterrepräsentiert. An den Universitäten besetzen Frauen nur etwa jede fünfte Professorenstelle. Und selbst im Bundestag kann man angesichts eines Frauenanteils von 30 Prozent noch nicht von Gleichstellung sprechen. Sie herzustellen ist daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Braucht es dafür verbindliche Quoten?

Andree: Grundsätzlich bin ich gegen Quoten. Allerdings sollten sich die Unternehmen, auch was den Frauenanteil betrifft, Ziele setzen. Ohne solche Vorgaben, die auch kontrolliert werden, kommen wir bei dem Thema nicht voran. Bei BMW gelten solche Ziele für alle Bereiche. Und wenn sie verfehlt werden, gibt es nicht nur nette Gespräche. Die Gleichstellung der Frau ist Teil unserer allgemeinen, auf Diversity ausgerichteten Personalpolitik. Wir wollen für unsere Führungsstäbe eine gute Mischung von Jung und Alt, von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und von Männern und Frauen. Das ist nicht nur eine Grundvoraussetzung für Innovation, sondern entspricht auch der weltweiten Kundschaft von BMW. In Deutschland gibt es grundsätzlich noch zu viele Führungsgremien, die sich nur aus weißen Männern gleichen Alters zusammensetzen.

Der VDMA hat vorgeschlagen, in allen Bundesländern ein Schulfach Technik einzuführen. Wäre das nicht auch aus Ihrer Sicht eine gute Sache, gerade für Mädchen?

Andree: Es wäre gut für Mädchen und für Jungen. Technik sollte den gleichen Stellenwert haben wie Sprachunterricht. Als ich damals im Sauerland die Grundschule besuchte, war es noch so, dass Mädchen in »Handarbeit« Häkeln und Stricken lernten, und die Jungs »Werkunterricht« hatten. Beim Sport spielten die Jungs mit dem Ball, die Mädchen machten Gymnastik. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.