Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Die Gegner der Erweiterung des Aldi-Marktes an der Carl-Severing-Straße können aufatmen. Der Discounter verabschiedet sich bis auf weiteres von seinen Plänen, den Markt von 690 auf 1200 Quadratmeter zu erweitern, und in Quelle bleibt damit alles beim Alten.

Denn mit dem Rückzug des Discounters von seinen Plänen entfällt die Schaffung von 107 Parkplätzen, die von Edeka- und Aldi-Kunden gleichermaßen genutzt werden sollten, sowie auch die Modernisierung des Marktes. Mehr Platz und breitere Gängen sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren sieht das so genannte Aldi Nord Instore Konzept (Aniko) vor, nachdem mehr als 2300 Märkte in den nächsten Jahren modernisiert werden und das auch in Quelle umgesetzt werden sollte.

Anwohner sammelten mehr als 600 Unterschriften

»Das Bestandsgebäude ist dafür allerdings nicht geeignet, insofern steht auch eine Aniko-Modernisierung im Bestand nicht zur Debatte«, heißt es dazu vom Konzern. »Eine Neuplanung für den Standort löst das Problem nicht, da jegliche Planungen nicht ohne die angedachte Erweiterung der Fläche auskommen. Auch ein alternatives Grundstück am Standort steht darüber hinaus nicht zur Verfügung.

Somit können wir unsere Pläne derzeit leider nichtweiterverfolgen«, ergänzt Unternehmenssprecher Dr. Axel vom Schemm. Damit endet ein Streit, der mehr als fünf Jahre währte. Mehr als 600 Unterschriften hatten Anwohner für eine Online-Petition gesammelt, um die Erweiterung des Discounters zu verhindern.

Sie kritisierten eine unnötige Versiegelung von Flächen und befürchteten die Abholzung von altem Baumbestand, der auch seltenen Fledermausarten als Lebensraum dienen soll. Letztendlich waren sie auch gegen die Erweiterung, weil sie Lärmbelästigung voraussahen und nicht vom eigenen Garten aus auf eine Lärmschutzwand blicken wollten.

Aldi an der Gütersloher Straße eröffnet Ende Oktober

Dabei hatte die Stadt Bielefeld das Bauvorhaben aus schallschutztechnischer Sicht abgesegnet, den Lieferverkehr nachts verbannt und auf sieben Anfahrten reduziert. Eine 3,50 Meter hohe Lärmschutzwand sollte ebenfalls vor Emissionen schützen. Die Bezirksvertretung Brackwede winkte im vergangenen Jahr die Neubaupläne durch.

Gehör fanden die Erweiterungsgegner schließlich im Mai vergangenen Jahres im Stadtentwicklungsausschuss. Die Mitglieder forderten eine Neuplanung des Investors.

Indes wird ohne Störung das neue Marktkonzept an der Gütersloher Straße umgesetzt. Der Handelskonzern hatte Anfang Mai den Betrieb in dem bestehenden Markt geschlossen und das Gebäude abgerissen. Die Verkaufsfläche wird von 800 auf 1270 Quadratmeter erweitert und nach dem neuen Marktkonzept eingerichtet. Die für September angekündigte Fertigstellung verschiebt sich nur geringfügig. »Wir planen, dort Ende Oktober zu eröffnen«, sagt Unternehmenssprecher Axel vom Schemm.