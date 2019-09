Der Mann war am Freitag gegen 17.25 Uhr mit seinem Handwerker-Bulli auf der Engerschen Straße in Richtung Schildesche unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Braker Straße war er nahezu ungebremst mit seinem Transporter auf einen vor ihm stehenden Mercedes GLA eines Herforders (78) geprallt.

Unfall auf der Engerschen Straße Fotostrecke

Foto: Christian Müller

Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Straße nach links in eine Gartenbegrenzungsmauer geschleudert.

Der Herforder blieb unverletzt, der Bielefelder wurde leicht verletzt.