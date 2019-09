Klimastreik am Freitag in Bielefeld Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB). Es war die größte Demonstration in diesem Jahr: 11.500 Menschen beteiligten sich am Klimastreik. In Bielefeld ist die Klimabewegung längst zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis geworden, das die Politik mächtig unter Druck setzt. Das meint WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Schläger. Hier lesen Sie seinen Kommentar.

Die einen fürchten das Ende der Welt, die anderen das Ende des Monats.« Der Satz stammt aus der französischen Gelbwesten-Bewegung. Zitiert hat ihn neulich der Bielefelder Linken-Vorsitzende Florian Straetmanns in der »Stadtblick«-Reihe dieser Zeitung. In dem Satz steckt viel Wahrheit. Gerade mit Blick auf die wuchtigen »Fridays for Future«-Demonstrationen an diesem Freitag in Bielefeld, in Deutschland – und weltweit.

In Bielefeld ist die Klimabewegung zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis angewachsen. Längst sind es nicht mehr nur Jugendliche, die auf die Straße gehen. Sie haben viele Partner: »Parents for Future«, besorgte Hausärzte, Umweltverbände sowieso. Und tatsächlich ist der Klimawandel längst in der Stadt angekommen. Man muss nur einen Spaziergang im Teuto machen, um zu sehen, was er beispielsweise im Wald anrichtet.

Deshalb ist jetzt auch die lokale Politik mächtig unter Druck. Das Paprikabündnis – oder was von ihm geblieben ist – propagiert die Verkehrswende und verweigert sich dem Flächenfraß. Alle Rathaus-Entscheidungen sollen auf Klimatauglichkeit überprüft werden.

Wer sich die Klimabewegung in Bielefeld anschaut, stellt aber auch fest, dass es eine Bewegung der Bessergestellten ist. Die jungen, rhetorisch gewandten »Fridays für Future«-Aktivisten haben meist einen gutbürgerlichen Hintergrund. Ihre Unterstützer gehören oft gesellschaftlichen Gruppen an, denen es wenig ausmacht, wenn der Sprit auf einmal zehn oder 20 Cent pro Liter mehr kostet.

Wer am Ende des Monats die letzten Penunsen zusammenzählen muss, wer um seinen Job fürchtet und darum, die nächste Mieterhöhung noch wegstecken zu können, der ist am Freitag vielleicht nicht auf die Straße gegangen, weil er ganz andere Sorgen hat.

Die Kommunalpolitiker können eine Verkehrswende beschließen und sich eine Halbierung des motorisierten Individualverkehrs vornehmen. Aber irgendwie müssen die Leute, die all das bezahlen sollen, auch noch zur Arbeit kommen. Sie müssen dies oft genug mit dem eigenen Auto tun, denn neue Stadtbahnlinien und Radwege entstehen nicht von heute auf morgen und schon gar nicht aus dem Nichts.

Es geht um den Ausgleich von Interessen. Wer die Klimawende will, muss alle mitnehmen, nicht nur lautstarke Demonstranten bedenken. Die Lösung muss »Gemeinsam for Future« heißen.