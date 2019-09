Gruppenbild an der Verkehrsader B61 (von links): Peter Rosenke (AOK), Maxime Bethke, Dieter Wulfmeyer und Gabriele Weber mit dem Schilderwald für all die Aktivitäten zwischen Bielefeld und Herford, die ohne Auto auskommen. Foto: Michael Diekmann

Von Michael Diekmann

Alle zwei Jahre ermöglichen es die beiden Nachbarstädte den Besuchern, die 16 Kilometer auf der Bundesstraße 61 und der Landesstraße 778 ganz anders zu erleben als im Alltag mit täglich 27.000 Autos fast im Dauerstau. Am 29. September sind zwischen 10 und 18 Uhr Radfahrer, Skater, Jogger und Fußgänger am Drücker. Bewegung, Spaß und ein Programm für die ganze Familie soll an 13 Stationen geboten werden, sieben in Herford, sechs in Bielefeld.

»Wir möchten Emotionen und Begeisterung schaffen«, sagt Frank Hölscher, Geschäftsführer der für die Konzeption und Organisation zuständigen Pro Herford Stadtmarketing: »Die Straße wird von den Besuchern als interessanter Erlebnisraum wahrgenommen.« Wenn das Wetter mitspielt, erwarten die Organisatoren um Dieter Wulfmeyer (Herford) und Gabriele Weber (Bielefeld) einmal mehr 50.000 Teilnehmer.

100 Helfer

Start- und Endpunkte der Strecke sind die Herforder Innenstadt an der Bielefelder Straße und der Rathausplatz in Bielefeld am Niederwall. Etwa 100 Helfer setzen die Herforder, 120 die Bielefelder für die diversen Absperr-, Sicherungs- und Umleitungsmaßnahmen sowie den Sanitätsdienst ein. Unterwegs erwarten die Besucher jede Menge Mitmachaktionen, Informationsstände zum Thema der ökologischen Mobilität, aber auch individuelle Beiträge der Anlieger irgendwo an der Strecke.

Frank Hölscher findet es toll, wenn Nachbarn Tische vor die Tür stellen, gemeinsam grillen, Kinder einen spontanen Flohmarkt aufbauen oder Teilnehmer mit selbst konstruierten Gefährten auf die Strecke gehen.

Die Strecke führt von Bielefeld aus vom Rathaus über Viktoria- und Heeper Straße bis zum Tieplatz in Heepen, biegt dann links ab über die Vogteistraße und den Schelpmilser Weg zum Milser Krug und fortan über die Herforder Straße. Rund um die reine Strecke stehen Themen wie Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Auf Herforder Seite wird eine Klimameile auf dem WWE-Parkplatz errichtet, in Bielefeld vor dem Rathaus. Gabriele Weber vom Bielefelder Amt für Verkehr betont: »Das Format passt gut in die Zeit. Es zeigt, wie Mobilität auch ohne Autoverkehr möglich ist.«

10.000 Anlieger angeschrieben

Möglich wird die autofreie Aktion laut Maxime Bethke (Pro Herford) nur dank der zahlreichen Kräfte von THW, DRK, Ordnern des DSC Arminia oder den Verkehrsbetrieben, die für die Beschilderung und Sperrungen kurz vor und für den Abbau kurz nach der Veranstaltung zuständig sind. Spätestens um 18.30 Uhr, so Bethke, sei die Straße erfahrungsgemäß wieder mit dem Auto nutzbar. Allein in Bielefeld hat man 10.000 Anlieger angeschrieben. Pflegedienste oder Gehbehinderte können Ausnahmegenehmigungen erwirken.

Das Programm rund um die Aktion reicht von Musik wie dem Posaunenchor des CVJM in Herford Laar bis zu Proberunden, die man mit dem Rennrad in der Radrennbahn drehen kann. Die AOK und die Herforder Brauerei unterstützen das Projekt seit der Premiere. Einen der faszinierendesten Eindrücke gibt es gratis: Man hört auf der B61 Vogelgezwitscher.