Bielefeld/Bad Salzuflen (WB). Das 2. Golf-Charity-Turnier »Uli Stein & Friends« in Bad Salzuflen hat dem Kinder- und Jugendhospiz in Bethel erneut eine große Geldspende eingebracht. 72 Teilnehmer sammelten 28.000 bei dem sportlichen Wettkampf für den guten Zweck.

Gespielt wurde auf der 18-Loch-Golfanlage des Golf- und Landclubs Bad Salzuflen, der die Benefizveranstaltung gemeinsam mit der Staatsbad Salzuflen GmbH und dem früheren Fußball-Profi Wolfgang Pohl organisierte. Neben der Hälfte der Startgebühren (200 Euro) flossen Sponsorenbeiträge in den Spendentopf. Weiteres Geld für die Einrichtung in Bielefeld, in der lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche palliativ-medizinisch versorgt werden, erbrachte eine Versteigerung bei einer Auktion, die im Rahmen des Gala-Abends im Clubhaus stattfand.

»Das Golfturnier war erneut ein toller Erfolg. Der für das Kinderhospiz in Bethel eingesammelte Geldbetrag ist überragend und sinnvoll investiert – die Einrichtung kann jeden Cent gebrauchen. Der Wunsch nach der Wiederholung einer Veranstaltung in dieser Qualität als Charity-Event in Bad Salzuflen ist groß und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir 2020 an dieser Erfolgsgeschichte weiterschreiben können«, sagt Stefan Krieger, Bad Salzufler Tourismusdirektor und Geschäftsführer der Staatsbad Salzuflen GmbH.

Durch die Auktion führte Sven Deutschmanek

Golf gespielt wurde auf der 18-Loch-Anlage nach der Spielform »Vierer-Auswahldrive nach Stableford« (Handicap bis 54). 18 Mannschaften traten an – elf mehr als 2018, als bei der Turnier-Premiere 16.000 Euro eingespielt wurden.

Den Abend und die Siegerehrung moderierte der in Bad Salzuflen aufgewachsene Fußball-Europameister Thomas Helmer, der 2019 Markenbotschafter des »1. Staatsbad Salzuflen Gesundheitsjahr« ist.

Durch die Auktion führte Sven Deutschmanek, bekannt aus der TV-Sendung »Bares für Rares«. Initiator des Turniers war der frühere Fußballtorhüter Uli Stein, der mit Thomas Helmer sowie dem Sylter Sternekoch Alexandro Pape das Staatsbad-Gesundheitsjahr als Botschafter begleitet.

Von Wolfgang Bosbach bis Horst Köppel

Weitere prominente Teilnehmer aus Fernsehen, Politik, Kultur und Sport waren der Einladung zum Turnier gefolgt – darunter die ehemaligen Fußball-Profis und -trainer Manfred Kaltz, Bernd Wehmeyer, Horst Köppel und Erdal Keser, der langjährige stellvertretende Vorsitzende der Union-Bundestagsfraktion Wolfgang Bosbach, der frühere CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer, TV-Moderatorin Birgit Lechtermann, Comedian Bodo Bach sowie Steffi Stephan, der einst den Bass in der Band von Peter Maffay und in Udo Lindenbergs Panikorchester zupfte. Neben Pape kochte beim Gala-Abend mit Holger Bodendorf ein weiterer bekannter Sternekoch.

Ein »Hole-in-One« blieb den Teilnehmern an dem Golf-Nachmittag im Heilbad versagt. Dabei hätte es sich beim Benefiz-Turnier in Bad Salzuflen sehr gelohnt, mit einem einzigen Schlag den Ball direkt im Loch zu versenken – ausgelobt war ein Fertighaus im Wert von 200.000 Euro. Ein »Ass« ist beim Golf aber eher selten – die Wahrscheinlichkeit liegt für Hobby-Golfer zwischen 1:10.000 und 1:12.000.