Bielefeld (WB). Passender hätte der Termin nicht fallen können: Genau am Rennwochenende des Bobby-Car-Solar-Cups (das WESTFALEN-BLATT berichtete) fand die Auszeichnung des Deutschen Solarpreises 2019 statt. Am Tag zwischen Jurysitzung und dem Großen Rennen am Sonntag auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Bielefeld konnten die Veranstalter die Auszeichnung in der Kategorie Bildung und Ausbildung im Wissenschaftspark Gelsenkirchen entgegennehmen.