Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Amina Schuster hat seit 15 Jahren ein Abo der Stadtwerke-Tochter Mobiel. Jetzt steigt die Leiterin des Biomarktes Dengel an der Teutoburger Straße um: auf das neue IHK -Jobticket. Damit kann sie künftig auch ihren Mann mitnehmen.

Tickets für Privatleute, vergünstigte Firmentickets und Abos für Großkunden hat Mobiel schon länger im Angebot. »Es fehlte ein Jobticket für Firmen bis zu 30 Mitarbeitern«, sagt Harald Grefe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Diese Firmen machen immerhin etwa 95 Prozent der IHK-Mitgliedsbetriebe aus, weshalb die IHK einen Vorstoß bei Mobiel unternahm.

Dort stieß man auf offene Ohren, Mobiel »strickte« ein Angebot, von dem nun auch kleine Betriebe profitieren. »Wichtig war eine unkomplizierte Handhabung, weil gerade kleine Unternehmen oft nicht die Verwaltungskapazitäten haben, um Bestellung, Verteilung und Abrechnung zu regeln«, sagt Cornelia Christian, Leiterin des Kundenmanagements.

Ab November gültig

Erhältlich ist das neue Jobticket (ab November gültig) unkompliziert: Der Arbeitnehmer füllt ein Mobiel-Bestellformular aus (im Servicecenter erhältlich oder herunterzuladen) und lässt es vom Arbeitgeber mit Stempel und Unterschrift versehen. Die Tickets kommen dann per Post nach Hause, bezahlt wird per Bankeinzug.

Das neue Jobticket gibt es in der übertragbaren Variante (so dass es sich mehrere Mitarbeiter teilen können, wenn sie beruflich unterwegs sind), in einer nur für den Inhaber gültigen Form und als Abo ab 9 Uhr morgens. Es spart bis zu 30 Euro im Monat (gibt der Chef etwas dazu, muss das zudem nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden) und erstreckt sich auf das gesamte Netz Teuto OWL, ist mithin für Pendler interessant. Und wer beruflich oder privat ins Sauerland, nach Münster oder Dortmund reisen möchte, kann dies mittels »Fahr-weiter-Ticket« für sechs Euro.

»Eine gute Idee«, findet Amina Schuster. Von den 17 Mitarbeitern »ihres« Dengelmarktes haben sich elf bereits für das neue Ticket entschieden. Mehr unter www.moBiel.de/IHK-JobTicket .