Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). 150 Jahre Dienst am kranken Mitmenschen, ausgeübt im Geist christlicher Nächstenliebe – dafür stehe das Bielefelder Franziskus Hospital , sagte Heinz Flege. Die Arbeit, die dort geleistet werde, sei trotz herrschender Turbulenzen im Gesundheitswesen unverzichtbar.

Flege, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen, zu der das »Klösterchen« gehört, freute sich, am Freitag zahlreiche Gäste zur Jubiläumsfeier des Krankenhauses begrüßen zu können. Den Gottesdienst vorab in der St. Andreas-Kapelle hatte Erzbischof Hans-Josef Becker, eigens aus Paderborn angereist, zelebriert.

Gemeinnütziges Handeln, betonte Flege, sei heute genauso dringend nötig wie vor 150 Jahren, als vier Schwestern vom Orden der Armen-Schwestern vom Heiligen Franziskus aus Aachen nach Bielefeld kamen, um eine kleine Krankenstation zu gründen. Daraus wurde ein Krankenhaus mit 900 Mitarbeitern, in dem zuversichtlich nach vorne geschaut werde, ein Haus ohne Investitionsstau und Schuldenberg. NRW-Gesundheitsminister Laumann habe jüngst Qualität und Wirtschaftlichkeit (und nicht Größe!) als Kriterium genannt, »da sind wir sehr selbstbewusst«.

Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, Chefin der Planungsbehörde, betonte, dass ein Krankenhaus kein Maschinenreparaturbetrieb sei, sondern auch menschliche Zuwendung wichtig sei und leistbar sein müsse. Dass die Patienten des Franziskus Hospitals nicht nur aus Bielefeld kämen, wertete sie als Vertrauensbeweis.

»Es ist die gelebte Mitmenschlichkeit als Haltung.«

Oberbürgermeister Pit Clausen ging auf den Markenkern des Krankenhauses ein, das er schon als Student nur unter der liebevollen Bezeichnung »Klösterchen« kennengelernt habe: »Es ist die gelebte Mitmenschlichkeit als Haltung. Das Gründungsmotiv ist heute Leitmotiv in der Führung.« Ungeachtet dessen, dass es mit dem Klinikum auch ein großes kommunales Krankenhaus gibt, erklärte er, sich das Klösterchen nicht wegdenken zu können: »Es ist eine Säule der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung in der Stadt.«

Landtagspräsident André Kuper, der verhindert war, würdigte in seinem Grußwort, dass sich das Franziskus Hospital die Wärme habe bewahren können – bei allem Fortschritt in der Medizin. Es sei aus gutem Grund Akademisches Lehrkrankenhaus.

Programm von 10 bis 16 Uhr

Festredner Prof. Dr. Peter Schallenberg, der an der Theologischen Fakultät in Paderborn Moraltheologie und Ethik lehrt, schlug in seinem eloquenten Vortrag einen großen Bogen von der Antike ins Heute, berührte philosophische und theologische Fragen, diskutierte Moral und Verstand, um zu einem Fazit zu kommen: Die letzte Qualität eines christlichen Krankenhauses sei, einem Menschen zu vermitteln: »Auf Dich kann nicht verzichtet werden.«

Ein Ohr für die Vergangenheit, ein Auge für die Zukunft, ein Lächeln für den Augenblick – das versprach auch Klösterchen-Geschäftsführer Dr. Georg Rüter, dessen strategische Leistung Pit Clausen zuvor gewürdigt hatte. Mit Gelassenheit, Zuversicht und Gottesvertrauen schaue man in die Zukunft.

Das Klösterchen an der Kisker­straße stellt sich an diesem Samstag mit einem Tag der offenen Tür vor: Von 10 bis 16 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und Vorträge zu hören.