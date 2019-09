Bielefeld (WB/sb). Nach der Messer-Attacke im Bielefelder Jahnplatztunnel, bei der zwei Menschen verletzt wurden, sitzt der 45-jährige Täter in Untersuchungshaft. Unterdessen ist das 43 Jahre alte Opfer noch immer nicht vernehmungsfähig.

Bei der Vernehmung durch die Beamten der Mordkommission habe der Mann zwar Angaben zu seiner Tat gemacht. »Er bestritt jedoch den Tötungsvorsatz«, berichtet Polizeisprecher Michael Kötter. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte Haftbefehl gegen den 45-Jährigen. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Bielefeld erließ am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl – unter anderem wegen versuchten Totschlags.

Der Bielefelder befinde sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, heißt es weiter.

Die schwer verletzte 43-jährige Frau wird immer noch in einem Bielefelder Krankenhaus behandelt. »Aufgrund ihrer erheblichen Verletzungen konnte sie noch nicht durch Kriminalbeamte befragt werden«, berichtet Michael Kötter.

Wie berichtet, hatte der 45-Jährige am Freitagmittag nach einem lautstarken Streit die ihm bekannte Frau verletzt – ebenso wie einen Passanten, der helfen wollte. Die Attacke löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus. Der Jahnplatztunnel war stundenlang gesperrt. Erst am Freitagabend konnte die Stadtbahn wieder am Jahnplatz halten.