Bielefeld (WB/cm). Bei einem Unfall auf der Beckhausstraße in Bielefeld-Schildesche sind am Sonntagmittag drei Menschen verletzt worden. Da sich die Kollision auf dem Stadtbahngleis ereignete, kam es zu Verzögerungen auf der Linie 1.

Ein 87-jähriger Bielefelder war mit seinem Honda auf der Beckhausstraße in Richtung Schildesche unterwegs. Er wollte gegen 11.45 Uhr in die Straße Meierfeld abbiegen. Dabei schnitt er nach ersten Angaben der Polizei die Kurve zu scharf, so dass er mit dem Peugeot 306 einer 22-jährigen Bielefelderin im Einmündungsbereich kollidierte.

Der 87-Jährige und die 22-Jährige wurden bei dem Unfall ebenso verletzt wie die Beifahrerin des Mannes, die zudem einen Schock erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 87-Jährigen und seine Begleiterin ins Klinikum Mitte, die 22-Jährige kam ins Klösterchen. Man geht davon aus, dass das Trio nur leicht verletzt ist und nach ambulanter Behandlung die Krankenhäuser wieder verlassen kann.

Beide Fahrzeuge mussten mehr abgeschleppt werden. Zum Schaden machte die Polizei noch keine Angaben. Die Feuerwehr streute zudem die Unfallstelle mit Bindemitteln ab.

Der Stadtbahnverkehr der Linie 1 war bis 12.15 Uhr unterbrochen. Auch die Beckhausstraße blieb während der Unfallaufnahme bis etwa 12.30 Uhr abschnittsweise gesperrt.