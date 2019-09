Von Uta Jostwerner

Sonderausstellung im Museum Wäschefabrik Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

»Es geht um mehr als die bloße Ausstellung von Exponaten. Wir wollen die Geschichten dahinter sichtbar machen«, sagt Museumssprecherin Barbara Frey. Und so verbindet sich mit jedem der 24 ausgestellten Nähkästchen eine Geschichte. So erinnert sich die Hövelhoferin Gisela Hagenbäumer an ihre Kindheit: »Kam das Nähkästchen zum Einsatz, diente es auch der Kommunikation.« Da wurden nicht nur Neuigkeiten über Geburten und Todesfälle ausgetauscht

. »Meine Cousinen und ich spitzten die Ohren. Nicht alles, was erzählt wurde, war für alle bestimmt. ›Lass das aber nicht den Opa hören!‹, hieß es so manches Mal«, erinnert sich Gisela Hagenbäumer, die ein stoffbezogenes Nähkästchen aus dem Jahr 1920 zur Ausstellung beisteuert. »Ich habe es in diesem Frühjahr in einem Gebrauchtwarenladen in Paderborn gefunden und mir selbst zum Geburtstag geschenkt«, berichtet die Hövelhoferin.

Die ehemalige Kulturpolitikerin Elke Lietz hat ebenfalls eine Leihgabe hinterlassen. Ihr Nähkästchen hat opulentere Ausmaße und steht wie eine Kommode auf vier Beinen. »Ich habe es 1961 von meiner Großmutter zur Hochzeit bekommen«, erzählt Elke Lietz, die in früheren Ehejahren ihre Kleider nach Burda-Schnitten selbst nähte.

»Eine Bielefelderin bewahrte während des Krieges darin ihre Schätze auf«

Überhaupt waren Nähkästchen beliebte Hochzeitsgeschenke. Und manches wurde in liebevoller Arbeit selbst gefertigt. So erhielt die Künstlerin Regina van Laak ein handgemachtes Kästchen von ihrem Vater, der als Tischler tätig war. Ein besonderes Exemplar fertigte ein Tischlermeister aus Oerlinghausen für Anne Frost. Die Knöpfe an den Klappen sind mit Intarsien versehen.

Manchem diente das Nähkästchen als Schatztruhe. »Eine Bielefelderin bewahrte während des Krieges darin ihre Schätze auf«, berichtet Barbara Frey. Die Künstlerin Marie Pascale Gräbener nutzt die Fächer ihres Nähkästchens als Aufbewahrungsort für Textschnipsel. Margarita Elsner bewahrte ihren Schmuck in ihrem Biedermeier-Nähkästchen auf.

Ausstellung bis zum 9. Februar geöffnet

Es wurde ihr vor Jahren von einer befreundeten Familie aus der DDR als Dank für zahlreiche Pakete überlassen, die die Bielefelderin über Jahre in den Osten geschickt hatte. Elsner schenkte das besondere Nähkästchen im vergangenen Jahr dem Museum Wäschefabrik. »Diese Schenkung diente als Auslöser für die jetzige Ausstellung, die schließlich von unserem Vereinsmitglied Frank Wellenbrink gestaltet wurde«, erklärt Barbara Frey. Angereichert wurde die Ausstellung, die noch bis zum 9. Februar 2020 zu sehen ist, mit zahlreichem Nähzubehör sowie einer Auswahl von Handarbeitsbüchern.

Geöffnet ist das Museum Wäschefabrik jeweils sonntags von 11 bis 18 Uhr. Es lohnt sich, eine der angebotenen Führungen mitzumachen.