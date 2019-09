Von Uta Jostwerner

Da ich sowohl für das Kinderschminken als auch für den Kreißsaal zu alt bin, wähle ich das OP-Zentrum. Einen Operationssaal wollte ich immer schon mal sehen und außerdem kann man selbst mit der so genannten Schlüsselloch-Chirurgie experimentieren – das klingt interessant.

Also hineinspaziert in den ersten OP, der offen steht. Ich bin in der Bronchoskopie gelandet, also der Lungenspiegelung, und muss dann doch schlucken: Da baumeln Lungenflügel in der Luft, die sich unter der künstlichen Beatmung heben und senken. Was für ein täuschend echtes Modell, denke ich, und werde von Schwester Birgit Hegner eines Besseren belehrt: »Das sind echte Schweinelungen, die heute morgen frisch von Tönnies geliefert wurden. Die Größe entspricht der Lunge eines erwachsenen Mannes«, erklärt die OP-Schwester.

Mit einem langen, beweglichen Schlauch, an dessen Ende sich eine winzige Videokamera und ein Licht befinden, stoße ich langsam durch die Luftröhre zur Lunge vor. Dieser Teil ist einfach, doch dann kommt die erste Abzweigung – rechter und linker Lungenflügel – und ich muss einen der beiden Eingänge mittig treffen. Ohne Hilfe von Chefarzt Professor Dr. Nils Rahe-Meyer hätte ich die Sonde, die sich mit zwei Bediengriffen nach oben beziehungsweise unten verbiegen lässt, nicht richtig geführt. Auf einem großen Monitor kann ich den Weg der Sonde durch die sich immer weiter verzweigende Schweinelunge mitverfolgen. So viel steht fest: An einer Raucherlunge ist das Tier nicht gestorben.

Schritte zu einem neuen Kniegelenk

Im nächsten OP geht es handwerklich zur Sache. Dort legt Unfallchirurg Professor Dr. Michael Schnabel den Besuchern die Schritte zu einem neuen Kniegelenk auseinander. In der Tischlerwerkstatt meines Vaters sah es auch nicht viel anders aus, nur dass die Bohrer, Sägen und verschiedenen Hämmer, mit denen hier gearbeitet wird, steril und blitzeblank sind.

Am Kunststoff-Modell eines Oberschenkel- und Unterschenkelknochens erläutert Dr. Schnabel die Funktionsweise des Kniegelenks. Ist der Knorpel erst einmal verschlissen, kommt der Patient um eine Endoprothese nicht mehr herum. Um die Prothese dauerhaft fest zu platzieren, muss erst einmal ein Kanal in den Oberschenkelknochen gebohrt werden. Schon drückt mir Dr. Schnabel die Bohrmaschine in die Hand, die ganz schön schwer ist. Damit soll ich entlang des Knochenmarks etwa 20 Zentimeter bohren. Irgendwie kriege ich das hin. Bei einem lebenden Menschen möchte ich das jedoch nicht machen müssen. Entsprechend steigt mein Respekt vor den Leistungen der Unfallchirurgen noch einmal erheblich an.