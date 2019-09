Am Bielefelder Rathaus: Auch Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky), Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und der Bielefelder Kommissar Drechshage (Stefan Haschke) wirken in den Bielefeld-Folgen mit. Foto: Bernhard Pierel

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Die Wilsberg -Dreharbeiten in Bielefeld lösten im vergangenen Herbst bundesweites Medieninteresse aus. Jetzt steht nach WESTFALEN-BLATT-Informationen der Sendetermin für die erste der beiden Bielefelder Episoden fest. Das ZDF zeigt die Folge »Ins Gesicht geschrieben« am Samstag, 2. November, um 20.15 Uhr.

Die zweite Episode »Bielefeld 23« soll erst im Jahr 2020 gezeigt werden. Der genaue Sendetermin ist aber noch offen. Für die beiden Folgen wurde im Oktober 2018 acht Tage lang und insgesamt 80 Stunden in Bielefeld gedreht. Schauplätze der Dreharbeiten waren unter anderem die Sparrenburg, der Hochbunker an der Neustädter Straße, der Bürgerpark, das Kachelhaus, die Kunsthalle, der Klosterplatz, der Park der Menschenrechte und die Gadderbaumer Straße.

100 Statisten wirkten mit. Es folgten noch siebenwöchige Dreharbeiten in Köln und Münster. Ende des Jahres 2018 waren die Folgen schließlich »im Kasten«.

2012 drehte sich Wilsberg-Folge um Bielefeld-Verschwörung

Die Krimiserie um Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) spielt eigentlich in Münster. Doch in jeder Folge gibt es einen namentlichen Bezug zu Bielefeld. Das liegt daran, dass der für die Serie verantwortliche ZDF-Redakteur Martin Neumann gebürtig aus Bielefeld stammt. Eine Episode drehte sich 2012 bereits um die Bielefeld-Verschwörung. Drei Folgen feierten sogar in Bielefeld Deutschland-Premiere – mitinitiiert vom WESTFALEN-BLATT. Zudem durften Leser dieser Zeitung darüber abstimmen, welche Stadtteile in den Folgen der Serie genannt werden.

In der Episode »Ins Gesicht geschrieben« ist Wilsberg-Freund Ekki (Oliver Korittke) zum Firmenjubiläum eines Freundes in Bielefeld eingeladen. Für Wilsberg ist dies die Gelegenheit, seinen mittlerweile am Teutoburger Wald lebenden alten Freund »Manni« (Heinrich Schafmeister) zu besuchen. Der zog einst aus Münster weg und ist seit Jahren im Bielefelder Bauamt beschäftigt.

In Bielefeld wird die Smartphone-App »Face 23« vorgestellt, und das Leben der Einwohner gerät aus den Fugen: Menschen werden per Gesichtserkennung identifiziert und alle im Netz verfügbaren Infos zu einer Person zusammenfügt. Plötzlich gerät Wilsbergs Patentochter Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) unter Mordverdacht, da sie auf einem Internet-Video neben einem Toten kniet – dem Entwickler der App.