Von Hannah Hiese

Bielefeld (WB). Für manch einen ist die Gürtellinie eine Grenze – nicht so für Sebastian Pufpaff. Mit seinem bitterbösen, scharfzüngigen Humor und dem Programm »Wir nach« war der Kabarettist am Samstagabend in Bielefeld zu Gast. Mehr als 1200 Menschen zog es auf die Zuschauerplätze der Rudolf-Oetker-Halle.