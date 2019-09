Von Paul Edgar Fels

Die Brennstoffzellen-Hybridbusse haben zwei Energiequellen: die Brennstoffzelle und die Batterie. Der Strom wird in den Brennstoffzellen erzeugt. Foto: VDV Die Brennstoffzellen-Hybridbusse haben zwei Energiequellen: die Brennstoffzelle und die Batterie. Der Strom wird in den Brennstoffzellen erzeugt. Foto: VDV

Die Stadtwerke Bielefeld spielen hier deutschlandweit eine führende Rolle. »Wir wollen noch in diesem Jahr vier Brennstoffzellenbusse bestellen«, sagt Ralf Schönenberg (57), Leiter der Abteilung Fahrzeuge der Nahverkehrstochter Mobiel.

Dafür greift Mobiel trotz kürzlich zugesagter Fördergelder tief in die Schatulle. Ein Brennstoffzellenbus kostet um die 600.000 Euro. »Betriebswirtschaftlich rechnet sich das nicht«, räumt Schönenberg ein. »Aber wir wollen die saubersten Busse haben.« In zwei Jahren könnten sie in Bielefeld an den Start gehen.

Von welchem Hersteller die Busse kommen, ist noch unklar. Das Projekt wurde europaweit ausgeschrieben. In Frage kommen Hersteller wie Mercedes, Solaris Bus (Polen), Van Hool (Belgien) und Caetano Bus (Portugal). Ebenso geplant ist eine Tankstelle, dessen Kosten Schönenberg mit ein bis zwei Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt liegt der Investitionsvolumen bei sechs Millionen Euro. Das Land NRW fördert das Projekt mit fast vier Millionen Euro.

Ziel sei, Wasserstoff selbst herzustellen

Anfangs würde man den zum Antrieb notwendigen Wasserstoff aber noch einkaufen müssen, sagt Diplom-Ingenieur Schönenberg. Ziel sei jedoch, ihn selbst herzustellen – dann über die Mobiel-Mutter Stadtwerke Bielefeld, also mit Gas oder Strom. »Wir wollen den kompletten Kreislauf von der Herstellung bis zur Nutzung haben.«

Die Brennstoffzellen-Hybridbusse haben zwei Energiequellen: die Brennstoffzelle und die Batterie – daher die Bezeichnung Hybrid. Der Strom wird in den Brennstoffzellen aus dem mitgeführten Wasserstoff und Luft erzeugt. Die Batterie dient als Zwischenspeicher auch für die zurückgewonnene Energie beim Bremsen. »Aus dem Auspuff am Dachkranz strömt als einzige Emission Wasserdampf«, erläutert Schönenberg.

Busse in der Testphase auf Linie 29 eingesetzt

In der Testphase sollen die Brennstoffzellenbusse zunächst auf der Linie 29 eingesetzt werden. Die Linie ist 7,6 Kilometer lang und führt quer durch die Innenstadt. Die Reichweite der Brennstoffzellenbusse liege bei rund 400 Kilometer. »Damit können wir unsere Linienlängen bewältigen«, sagt Schönenberg.

Der Ingenieur weiß aber auch: »Ein Fahrzeug rettet nicht die Welt.« Entscheidend sei, dass der komplette Fuhrpark umweltfreundlich sei.

Aktuell gehören 125 Busse zum Fuhrpark der Stadtwerke-Tochter Mobiel, davon sind 50 Hybrid-Busse. Bei ihnen hilft beim Anfahren ein Elektromotor, bevor dann der Dieselantrieb genutzt wird. Dabei handelt es sich um Euro-6-Fahrzeuge. Im kommenden Jahr sollen übrigens alle Busse komplett auf Euro 6 umgestellt sein. Die ältesten Fahrzeuge seien dann Baujahr 2013. Bei den 22 neuen Hybrid-Bussen, die seit Januar durch die Stadt rollen, wird durch das Bremsen sogar Energie zurückgewonnen. Insgesamt habe Mobiel seit 2013 rund 32 Millionen Euro in die Modernisierung der Flotte investiert. »Damit sind wir in Deutschland führend«, sagt Schönenberg.

Ingnieur hält wenig von E-Bussen

Von Elektrobussen – von denen es bundesweit ohnehin nur rund 100 gebe – hält der Ingenieur wenig. Zum einen wegen der eingeschränkten Reichweite von rund 200 Kilometern. Zum anderen wegen der fehlenden Infrastruktur – also den Lademöglichkeiten. Hinzu komme, dass für die Produktion der Batteriezellen wertvolle Rohstoffe eingesetzt werden müssten.

Während die Dieselbusse rund 800 Kilometer fahren können, bevor sie zur Tankstelle müssen, sind es bei den Hybrid-Diesel-Bussen rund 900 Kilometer. »Wir sehen die Zukunft aktuell eher bei der Brennstoffzellentechnik, als bei rein batteriebetriebenen Bussen«, sagte kürzlich der Geschäftsbereichsleiter Technik bei Mobiel, Kai-Uwe Steinbrecher. Und sein Kollege Schönenberg schwärmt: »Die Brennstoffzelle ist eine geniale Technologie.« Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann sieht bei der Investition auch die politische Komponente.

»Die Diskussionen rund um Schadstoffbelastungen in Innenstädten zeigen, dass wir alternative Konzepte entwickeln müssen.«