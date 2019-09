Die Feuerwehr im Einsatz auf dem Gelände an der Fabrikstraße. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Am frühen Dienstagmorgen sind auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Brackweder Fabrikstraße hunderte Reifen, Fahrzeuge und ein Schuppen in Brand geraten.