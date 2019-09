Wer ist dieser Mann? Die Polizei Bielefeld sucht mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der am 24. März einen 25-Jährigen geschlagen, getreten und beraubt haben soll. Foto: Polizei Bielefeld

Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Die Polizei Bielefeld sucht einen unbekannten Mann, der bereits in der Nacht auf Sonntag, 24. März 2019, an einem Raub am Boulevard beteiligt war.