Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Die Polizei Bielefeld suchte am Dienstag einen unbekannten Mann, der bereits in der Nacht auf Sonntag, 24. März 2019, an einem Raub am Boulevard beteiligt war. Der Mann hat sich der Polizei gestellt.»Gegen den 19-Jährigen wurde Anzeige erstattet«, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.